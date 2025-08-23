Češi blázní po Lipně nebo Špindlu, táhne i Praha. Dědictví zlevní jen druhou chalupářskou ligu
Covidová vlna chalupářů již pominula, rekreační nemovitosti ale dál lákají kupce ve velkém. V Krkonoších, na Šumavě či u Lipna hlásí realitní kanceláře prakticky vyprodáno. Trh by v následujících letech mohl rozhýbat až dědický majetek, ceny ale ovlivní jen mimo prémiové destinace.
Velkou část chat a chalup v Česku vlastní starší generace. I proto lze v následujících letech čekat, že se značná část z těchto nemovitostí stane předmětem dědictví. Mladí o ně ale ne vždy budou mít zájem a podle Marianny Aydinyan, ředitelky developerské divize společnosti Lexxus Norton, posílí jejich nabídka na trhu. „Což by se mohlo projevit stabilizací, či dokonce mírným poklesem cen,“ dodává.
To ale nebude platit pro žádané lokality, jako je například Špindlerův Mlýn, velká část Šumavy nebo Lipno. V místech s nejvyšším zájmem totiž rekreační nemovitosti již nyní mizejí velmi rychle i za vyšší ceny a poptávka významně převyšuje nabídku.
S nárůstem počtu dědictví tak dojde k větší polarizaci na trhu. „Na jedné straně budou dostupnější chalupy ve vzdálenějších, méně zajímavých regionech, na straně druhé prémiové horské nebo rekreační lokality, jejichž cena si udrží růstový trend,“ vysvětluje Aydinyan.
Češí blázní po Lipně nebo Špindlu
Podle mluvčího Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) Tashiho Ermla sice letošní zájem o chaty již nedosahuje pandemických extrémů, o rapidním propadu ale mluvit nelze. „Češi se vrátili k dlouhodobému typicky českému standardu, kdy je poptávka tažena zejména atraktivními lokalitami a dobrou dostupností z velkých měst, především z Prahy,“ souhlasí Aydinyan z firmy Lexxus Norton.
Atraktivními kromě hlavního města zůstávají turistické oblasti v blízkosti hor nebo vodních ploch. Například původní, avšak zrekonstruovaná chata z osmdesátých let o rozloze 96 metrů čtverečních se 400metrovým pozemkem vyjde na Lipně na více než šest milionů korun.
Zrekonstruovaná chata na Lipně. |
Redakce e15 ověřila i ceny v horských lokalitách. Například kolem Pece pod Sněžkou jsou koncem srpna na portálu Sreality v nabídce jen nemovitosti s rozlohou kolem 200 metrů čtverečních, jejichž cena často přesahuje 20 milionů korun. Najít volnou nemovitost v lokalitách, jako je Harrachov, Špindlerův Mlýn nebo třeba šumavská Modrava, je ale prakticky nemožné. A to ani na dalších realitních portálech, jako je Bezrealitky nebo Bidli.
Nejdražší je Praha, vyplatí se Karlovarsko
Cenový průměr rekreačních nemovitostí se ve druhém čtvrtletí letošního roku mírně zvedl, právě tehdy totiž vrcholí nákupní sezona. Nejlepší čas na nákup chat a chalup je tak spíše na podzim a v zimě. „Naopak na jaře a začátkem léta se většina potenciálních kupců začíná rozhoupávat ke koupi s ohledem na blížící se prázdniny,“ radí Hana Kontriš, manažerka Oborových služeb společnosti Seznam.cz z ARTN. Vyšší nabídka koncem roku podle ní poskytuje větší prostor pro snížení kupní ceny.
Podle dat společnosti Sreality jsou nejvyšší ceny rekreačních nemovitostí v Praze a Středočeském kraji. V hlavním městě se ceny pohybují kolem 66 tisíc korun za metr čtvereční. V porovnání s rokem 2021, kdy během covidové pandemie vrcholil zájem o tento typ nemovitostí, ale zdražil například Zlínský nebo Olomoucký kraj. Nejnižší ceny se drží na Karlovarsku, kde metr čtvereční vyjde na necelých 35 tisíc korun.