Jak vystřelit miliardy. Imaginární svět e-sportu začal tvořit velký reálný byznys

Čtyři miliony lidí v Česku vědí, co znamená e-sport, a bezmála polovina z nich někdy sledovala zápas. A vzniká i paralelní byznys. Vítězem Deloitte Technology Fast 50 CE nejrychleji rostoucích firem ve středoevropském regionu se loni stala česká firma Oddin. gg, která vytváří nástroje pro e-sport. V neposlední řadě je třeba zmínit, že Saúdská Arábie letos hostí premiérový ročník olympijských her v e-sportu pod záštitou Mezinárodního olympijského výboru. To jsou důvody, proč e15 magazín přináší pohled do této svébytné sportovní a byznysové komunity očima českých hráčů.

Do Evropy a zase zpět

Letos mu bude třicet a patří k nejzkušenějším tuzemským hráčům. Petr Haramach alias Denyk si prošel zahraničními stájemi, dostal se do top 50 v Evropě a nyní se vrátil do Česka, aby tu strávil závěrečné roky své kariéry v hraní League of Legends a svoje zkušenosti předal nastupující generaci.

Je krátce po poledni, a i když je uspěchaný všední den, v pražské PLAYzone Aréně se život teprve pomalu probouzí. Se svým týmem Entropiq je tu i Petr Haramach alias Denyk. Pouštíme se do hovoru o jeho zkušenostech z evropských týmů a o tom, co může předávat mladším kolegům. Záhy docházíme k tomu, že nejde pouze o hraní, ale také o jistou životní lekci. „Teď můžu říct, že mám spokojený život. Vrátil jsem se právě kvůli tomu. Když člověk jenom hraje, nemá čas na přátele, na rodinu. Měl jsem nabídky do zahraničí, ale pro mě je už tohle víc než být v evropském topu,“ říká.

V nových hráčích dokáže poznat talent. Na první pohled to však prý nikdy není jasné. „E-sport je ještě příliš mladý na to, aby k němu byly tabulky. Přirovnal bych to třeba k šachům. Někdo nevypadá na talent, pak to vyzkouší a najednou začíná vidět věci, které nevidí nikdo jiný. U mě to bylo podobně,“ vzpomíná.