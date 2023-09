Jaká krize? Prodejce stavebnin Pro-Doma navýšil tržby o polovinu | e15.cz

Českému prodejci stavebnin Pro-Doma loni meziročně vzrostly tržby o polovinu z 10 miliard na 15,3 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA stoupl o třetinu na 1,24 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy firmy, kterou zveřejnila ve Sbírce listin. Podle ní byl rok 2022 nejúspěšnějším rokem společnosti vůbec. Do výsledků se podle Pro-Doma podepsaly digitalizace, transformace dřívějších procesů a změny v obchodní politice.

Společnost ve zprávě upozornila, že v loňském roce zdražil stavební materiál až o polovinu a jeho ceny během roku kolísaly. Ustálily se až v druhé polovině roku následkem poklesu poptávky. Obzvlášť rostly krátkodobě ceny oceli a polystyrenu, uvedla firma. Naopak oproti roku 2021 poklesla cena dřeva. Na vině byla zejména válka na Ukrajině a s ní spojené makroekonomické problémy, napsala.

„Po celý rok rostly ceny stavebních materiálů o desítky procent. V kombinaci s vysokou poptávkou v první polovině roku 2022 došlo k výraznému navýšení cenových hladin a také nedostupnosti některých materiálů, kde čekací lhůty nastoupaly až do několika měsíců. Tento jev začal odeznívat až v druhé polovině roku,“ uvedla společnost ve zprávě.

V loňském roce společnost pokračovala v začleňování firmy Woodcote CZ, kterou koupila v roce 2021. Loni firma dále vytvořila fúzi s podniky Stavo Plus Votrubová ve středočeských Voticích a se Střechokomplexem ze Žďáru nad Sázavou. Zároveň se také věnovala digitalizaci a dalšímu zlepšování on-line prodeje.

Pro-Doma vzhledem k očekávané recesi v letošním roce předpokládá stagnaci tržeb na 15 miliardách korun. Snažit se bude začlenit zakoupené firmy a proměňovat obchodní a a provozní procesy tak, aby dokázala čelit eventuálním změnám na trhu.

„Stavebnictví a distribuce stavebních hmot v České republice jsou v situaci, ve které se od revoluce neocitly. Letos to vůbec není o tom, kdo vydělá víc peněz, ale spíše kdo přežije do budoucna,“ uvedl v červenci při rozhovoru v podcastu deníku e15 Business Club ředitel společnosti Jan Vaněrka. „Aktuálně nejvíc trpí materiály pro hrubou stavbu, jako je beton, železo, zdivo. Je to tím, že se nezakládají nové stavby,“ doplnil tehdy.

Vaněrka v rozhovoru také mluvil o tom, že se obor stavebnictví potýká s výrazným nedostatkem pracovníků, což ještě zhoršil úbytek Ukrajinců, kteří se vrátili bránit svou napadenou domovinu. Pro-Doma dle Vaněrky si musela také kvůli ochlazeném zájmu snížit marže. „My už jsme je snížili a snížily se všechny marže u všech distribucí. U některého zboží je teď marže tak špatná, že ji dokážete vyrovnat jenom něčím, co je ještě stále pro stavbu atraktivní,“ popsal.

Pro-Doma provozuje maloobchodní síť stavebnin a velkoobchodní prodej stavebním firmám. Loni firma dohromady s partnerskými společnostmi čítala 183 prodejen. Ke konci roku 2022 zaměstnávala 1621 lidí, tedy o 54 zaměstnanců více než předloni. V roce 1990 ji založil současný majitel Josef Mařinec, který patří mezi nejbohatší Čechy.

Společnost Pro-Doma je druhým největším prodejcem stavebnin v Česku. Dominantní je skupina DEK, která měla loni tržby 35 miliard korun a čistý zisk 1,2 miliardy korun.