Ještě menší, než se čekalo. Uniklá data pomohla nahlédnout do útrob provozovatele největší herní platformy Steam

Jednu z nejdůležitějších herních společností na světě tvoří něco málo přes tři stovky pracovníků. A to Valve provozuje obří službu pro distribuci her jménem Steam a sama hry také vyvíjí. Uniklý, špatně začerněný dokument, který firma musela dodat kvůli antimonopolní žalobě, odhalil i další informace o chodu společnosti známé také svou velmi netradiční firemní kulturou.

Valve působí zvenku velmi tajemně a moc neprozrazuje, na čem zrovna pracuje nebo jaké má plány do budoucna. To se už promítlo i do internetové kultury, kde zejména herní komunita na toto téma vytváří obrovské množství vtipů. Například že vývojáři z Valve neumějí napočítat do tří, protože jejich hry mají maximálně dvě pokračování a někdy končí v půlce příběhu jako zrušený seriál. Přitom si na finanční úspěch a přijetí fanoušků nemohou až na výjimky jejich tituly stěžovat.

Valve na videu ukázalo vnitřní složení herní konzole Steam Deck. Radí, jak vyměnit SSD i páčky • Živě.cz

Skutečný poklad Valve však není povedené portfolio ikonických her, ale vlastnictví herního obchodu Steam. Tato platforma v současné době prodává online tisíce titulů od zásadních velkých i malých herních studií. Steam navíc denně používá několik desítek milionů hráčů z celého světa, kteří využívají její bohaté komunitní funkce, například diskuzní fóra a uživatelské recenze her.

Vývoj Kingdom Come 2 stojí stovky milionů. Peníze ale dobrou hru nezaručí, ví šéf studia Warhorse Rozhovory

Valve není na burze, takže její hodnota se dá jen těžko odhadovat, a účetní závěrky také nezveřejňuje. Teď se ale díky antimonopolní žalobě společnosti Wolfire Games proti Valve podařilo za tajemnou hradbu majitele Steamu nahlédnout. Wolfire Games Valve vyčítá, že zneužívá svého dominantního postavení na trhu k vykořisťování vývojářů, herních studiích i samotných uživatelů. Zkrátka že podmínky v obchodě Steam nejsou pro nikoho kromě Valve výhodné.