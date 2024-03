Na úvod je třeba říct, že s Karlem, jemuž se mezi přáteli přezdívá Karzi, se znám přes dvacet let. A to ještě z dob, kdy hrával na klávesy s pražskou indie rockovou skupinou Southpaw, jejímž frontmanem byl Jiří Burian dneska známý především svým alter egem Kapitán Demo. Naše povídání je tedy od začátku velmi neformální a vlastně i díky tomu během něj prozradí horkou novinu, kterou si doposud před médii střežil.

Lví podíl

Už v dobách, kdy hrával se Southpaw, měl Karel větší ambice. Dělal hudební znělky pro TV Nova a skládal hudbu do reklam. A v první dekádě milénia se odstěhoval za prací do Los Angeles, kde v té době žil jeho bratr. Tam se mu postupně začalo dařit dělat stále větší a větší zakázky. Zásadním předělem pro něj byla hudba k filmu Lví archa z roku 2013. Britsko-americký dokument o záchraně lvů posbíral několik ocenění a Havlíčkovo jméno se dostalo do kurzu. „To byl jasně největší zlom v mojí kariéře a dost mi to změnilo život. Byl to můj první celovečerák. A když se ti povede taková věc, lidi už tě znají a jede to,“ říká Karel.

„V Americe to funguje tak, že film je skutečně velký byznys a všechno je investice. Producent si pak říká, proč mám zvát ke spolupráci někoho neznámého, když to ohrozí moji investici. Tam ti prostě musejí věřit, že práci odvedeš dobře. A pak se staneš součástí té investice, abys jim pomohl vydělat. Když ale přijde někdo neznámý, zeptají se, dobrý, a co máš za sebou? Nic? Tak to jsi pro nás rizikovej. Samozřejmě jsou i výjimky, když budeš kamarád Camerona a dlouho mu dáváš demo nahrávky, možná něco dostaneš. Ale většinou ne, je to drsnej byznys,“ popisuje Havlíček.

Sám říká, že prosadit se v USA, kde je na poli filmové hudby či hudby do reklam obrovská konkurence, bylo výsledkem dlouhodobého úsilí a píle. Situaci mu podle vlastních slov výrazně usnadnilo, že tam v té době již dlouhodobě žil jeho starší bratr, výtvarník a malíř Maxim Havlíček, u nějž mohl zpočátku bydlet. „Los Angeles je strašně drahé město, takže si musíš vydělat dost peněz, abys tam mohl žít. A rozhodně to nejde udělat na dálku. Musíš být tam, to je základ. A čím déle jsem tam byl, tím víc jsem měl kontaktů. Je to step by step. Nejdřív jsem s pár kontakty dostával malé práce. A čím víc děláš, tím víc máš kontaktů a získáváš větší příležitosti. Já to dělám už přes dvacet let. Je to dlouhodobý proces a mravenčí práce, abys neudělal jenom jeden džob a byl konec,“ vypráví Karzi.