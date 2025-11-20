K83 kupuje PP Partners. Agentura bude dál mluvit za zbrojařskou skupinu CSG
- Tomáš Jirsa a jeho skupina K83 získali většinový podíl v agentuře PP Partners.
- Jirsa označuje vstup do agentury za logické rozšíření svého komunikačního ekosystému.
- PP Partners dál zajišťuje komunikaci pro zbrojařskou skupinu CSG a plánuje rozvoj nových projektů mimo obranný sektor.
Mediální podnikatel Tomáš Jirsa kupuje agenturu PP Partners – klíčového komunikačního hráče, který mimo jiné mluví za zbrojařské impérium CSG jednoho z nejbohatších Čechů Michala Strnada. Většinu v agentuře nově získává Jirsova skupina K83, menšinový podíl drží zakladatel Andrej Čírtek i bývalý šéf tiskového oddělení ANO Vladimír Vořechovský.
Transakci pro INFO.CZ a e15 potvrzuje Tomáš Jirsa, nová akvizice podle něj dobře doplňuje ekosystém komunikačních a obsahových společností, které jsou v jeho venture boutique K83.
„Vstup do PP Partners z pozice investora je pro mě logickým krokem,“ říká Jirsa. „Agentura má potenciál, který chceme společně rozvíjet: K83 přináší investiční a strategický přístup, PP Partners má silné know-how a vyprofilované projekty,“ říká Tomáš Jirsa.
Zakladatel a dosavadní většinový vlastník PP Partners Andrej Čírtek v agentuře zůstává jak v manažerské funkci, tak v pozici menšinového akcionáře. Společně s dalším menšinovým majitelem Vladimírem Vořechovským budou mít zodpovědnost za další rozvoj agentury, posílení jejích kapacit a vedení týmu.
„Naše role s Vladimírem je agenturu dál řídit a rozvíjet — a držet vysoký standard práce, na který jsou naši klienti zvyklí,“ říká Andrej Čírtek.
Klíčový klient je CSG
Jedním z klíčových klientů agentury PP Partners je zbrojařské impérium Czechoslovak Group (CSG), které vlastní jeden z nejbohatších Čechů Michal Strnad. Čírtek je tiskovým mluvčím této skupiny a PP Partners se starají o její externí komunikaci. Na tom by se podle informací INFO.CZ a e15 nemělo v souvislosti se změnou majitele agentury nic měnit.
Menšinový vlastník PP Partners a bývalý šéf tiskového oddělení hnutí ANO Vladimír Vořechovský se ve firmě bude věnovat rozvoji nového byznysu mimo zbrojařský sektor. „Agentura se mnoho let věnuje tématům v oblasti obranného průmyslu, zatímco mou rolí je od začátku hledat příležitosti v dalších segmentech jakými jsou například zdravotnictví a technologie,“ vysvětluje Vořechovský.
Mediální podnikatel Tomáš Jirsa svou skupinu K83 popisuje jako „první venture boutique v Česku, který propojuje svět technologií, médií a komunikace“. Cílem skupiny je podle něj zakládat vlastní projekty a investovat do strategických příležitostí, kde může uplatnit své know-how v oblasti strategického brandingu, AI, obsahové tvorby i finančního řízení.
Pod skupinu K83 spadají brandy jako komunikační agentura Katz83, vydavatelství Shelfie Publishers či obsahový projekt NWCMRS. V minulosti byl Jirsa dříve společníkem ve vydavatelství CMI News.