Úředníci pod tlakem vlády. Zrušení služebního zákona má umožnit jejich snazší propouštění
- Podle premiéra Andreje Babiše se služební zákon, který platí už jedenáctým rokem, nepovedl.
- Vláda už škrtla přes 320 úřednických míst a chystá další snižování počtu pozic na ministerstvech.
- Odbory varují před kolapsem státní správy a kritizují kabinet za to, že s nimi změny neprojednal.
Rychlejší zeštíhlování státní správy je cílem nové normy, která od července nahradí zákon o státní službě. Zaměstnávání státních úředníků se má více podobat běžnému pracovnímu poměru. V podstatě se bude řídit zákoníkem práce. Poslaneckou předlohu Radka Vondráčka a Zuzany Ožanové (oba ANO), šéfa Svobodných Libora Vondráčka (za SPD) a Renaty Vesecké (Motoristé) schválila vláda. Záměr tvrdě kritizují odbory, podle nichž jde o „diletantský hazard“ s dopadem na desetitisíce zaměstnanců.
Smyslem služebního zákona, který s platností od roku 2015 přijal bývalý kabinet ČSSD a ANO, bylo odpolitizovat státní správu. Do té doby se prakticky vždy po nástupu nové vládní koalice vyměnily na ministerstvech stovky úředníků. Netýkalo se to zdaleka jen náměstků, ale i ředitelů odborů a dalších pracovníků. Služební zákon měl těmto personálním zemětřesením zabránit a zajistit tak větší kontinuitu státní správy, jak se Česko zavázalo už před vstupem do Evropské unie.
Zákon se nepovedl, řekl Babiš
„Služební zákon z roku 2014 se nepovedl,“ odůvodnil v pondělí chystané změny premiér Andrej Babiš (ANO).
Předložení nového zákona o státních zaměstnancích si Babišův kabinet vytyčil ve svém programovém prohlášení. Norma je údajně nutná z důvodu posílení flexibility státní služby a snížení administrativní náročnosti, strnulosti a přetrvávajících byrokratických postupů.
Nové paragrafy například zruší správní řízení při zaměstnávání úředníků. Nahradí je pracovní smlouva. „Tu bude možné v zákonných mezích měnit na základě shodné vůle správního úřadu a státního zaměstnance nebo rovněž jednostranným právním jednáním – převedením nebo přeložením, bude-li to ve veřejném zájmu,“ píše se v předloze. Ta zároveň rozšiřuje důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo ruší postavení státního zaměstnance mimo výkon služby.
Nelze však vyloučit určitá změkčení, o nichž se zmínil ministr školství Robert Plaga (za ANO). V návrhu mimo jiné postrádá opatření, která by ve státní službě udržela ty nejlepší zaměstnance.
Odbory před změnami varují
Proti novému zákonu se už minulý týden ostře vymezil předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací (OSSOO) Pavel Bednář. „Způsob zpracování a předložení takto důležitého materiálu i materiál samotný hodnotíme jako diletantský hazard s celým systémem státní služby. Takový hazard směřující pouze k snadnějším a levnějším vyhazovům nepohodlných úředníků si jako stát rozhodně nemůžeme dovolit,“ uvedl Bednář.
Odbory poukazují na to, že plánované dopady na 70 tisíc státních úředníků neprošly řádným připomínkovým řízením. „Nebyly s námi jako zástupci státních zaměstnanců konzultovány. To představuje porušení principů sociálního dialogu, jehož význam největší strana současné vládní koalice, tedy hnutí ANO, před volbami opakovaně zdůrazňovala,“ dodal šéf OSSOO.
Podle svazu je zákon nekoncepční, sepsaný narychlo a mohl by být dokonce i protiústavní. „Vedl by k destabilizaci státní služby, což by mělo dopad na obyvatele,“ upozornil Bednář.
Vláda už škrtla tři stovky míst
Babišův kabinet už těsně před Vánocemi schválil takzvanou systemizaci na rok 2026, která určuje počty státních úředníků. Zanikne celkem 322 míst, z toho přibližně třetina na Úřadu vlády.
Premiér to označil za první vlnu úspor. „Za Úřad vlády jsme tuhle soutěž vyhráli s počtem 117 zrušených míst, ale zároveň jsme nějaké lidi nabrali, protože budeme mít odbor duševního zdraví. Máme i sportovního ministra,“ řekl Babiš.
Výzva k hledání úspor se podle něj týká všech rezortů. „Nejsou to žádné čistky, chceme být efektivní, snižovat náklady, jak jsme se zavázali, a určitě umíme tahle rozhodnutí racionálně zdůvodnit,“ uvedl dále.
Prvním členem kabinetu, na něhož se snesla kritika, byl šéf rezortu zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podle Seznam Zpráv měl v plánu propustit šest ze sedmi vrchních ředitelů v Černínském paláci i další pracovníky. Macinka se hájil slovy, že systemizace v jeho rezortu počítá se zrušením 29 míst a prý se nejedná o žádnou apokalypsu.