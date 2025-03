Leon Jakimič, zakladatel sklárny Lasvit

Hotel: Fairmont Golden Prague

Leon Jakimič, zakladatel sklárny Lasvit | Michaela Szkanderová

Pro severočeskou sklárnu Lasvit jde o historicky největší zakázku v Česku. Právě dokončovaná rekonstrukce někdejšího hotelu InterContinental v ulici Pařížská hned u Vltavy ponese nejen nové jméno Fairmont Golden Prague, ale kromě zrestaurované původní umělecké výzdoby také artefakty od Lasvitu. Oldřich Šlemr, Pavel Baudiš a Eduard Kučera, kteří hotel před lety koupili, prostředky nešetřili a od české sklárny si nechali vyrobit do všech pokojů posuvné skleněné stěny, jež oddělují ložnice od koupelen. „Je to jeden z mála hotelů na světě, kde jsou ve všech pokojích originální umělecká díla,“ upozorňuje zakladatel Lasvitu Leon Jakimič. Designérka Wanda Valihrachová vyrobila na míru obří osmimetrovou stěnu do wellness zóny. Lasvit jedná s majiteli hotelu o dalším díle, tentokrát od výtvarníka Maxima Velčovského.

Hotely přitom nejsou pro Lasvit obvyklým klientem, nejčastěji sklárna dodává díla do soukromých rezidencí nebo kancelářských budov. „Do umění v hotelu většinou investují ti, kteří ho mají jako takový svůj legacy projekt, něco po sobě chtějí zanechat. To je příklad majitele hotelu Langham v Hongkongu, který je sběratel umění, nebo Miroslava Voštiara, jehož pražský hotel Aria je plný umění,“ říká Jakimič. Většina hotelů však podle něj na artefaktech šetří a zdobí prostory převážně reprodukcemi. „Zrakový vjem je přitom jeden z nejdůležitějších. Vhodné umění, výzdoba a osvětlení působí na hosty podvědomě příjemně a rádi se pak budou do hotelu vracet.“