ČEZ má nový miliardový byznys. Rozdělil koupené operátory a nabídne megarychlý internet
Polostátní energetický obr ČEZ má další byznys, který se přehoupl přes miliardu a který má do budoucna značné ambice. ČEZ dokončil porcování a integraci několika regionálních poskytovatelů internetu, jež koupil v předchozích letech. Nyní investuje do optické sítě a běžným uživatelům v různých českých městech a obcích chce nabídnout rychlost připojení až 10 gigabitů za sekundu.
ČEZ vstoupil do byznysu s poskytováním internetu koncovým zákazníkům v roce 2020. Svoji strategii a plány dlouhodobě nekomentuje, postupně ale pokračuje v investicích. Výchozím bodem pro expanzi do telekomunikační branže bylo historické vlastnictví páteřní datové sítě, skrze níž jsou obsluhovány zejména interní aktivity skupiny jakožto součásti kritické infrastruktury státu. Na to se nabalují nákupy regionálních poskytovatelů internetu, kteří mohou tuto páteřní síť napojit až do domů a bytů a nabízet koncové služby (takzvaná poslední míle).
ČEZ letos v létě dokončil integraci postupně koupených internetových providerů. Jde o firmy Internext 2000, Kabelová televize CZ, Optické sítě a WMS. Loni podobně začlenil rovněž koupené společnosti Cerberos a Web4Soft a dále firmy Edera Jičín, Metropolitní Havlíčkův Brod a Metropolitní Chotěboř.
