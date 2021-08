O J Sainsbury, kde mají podíl Křetínský i Tkáč se zajímají velké investiční společnosti. Její akcie rostou | E15.cz

Akcie britské společnosti J Sainsbury, která provozuje supermarkety Sainsbury's, dnes na burze v Londýně prudce zpevňují. Přispěla k tomu zpráva, podle které se o podnik zajímají velké investiční společnosti, jež by mohly podat nabídky na jeho převzetí za více než sedm miliard liber (více než 208 miliard korun). Informovala o tom agentura Reuters. Mezi významné akcionáře firmy patří investiční společnost Vesa Equity Investment českého miliardáře Daniela Křetínského a slovenského investora Patrika Tkáče, která v dubnu zvýšila podíl v podniku asi na deset procent.

Akcie J Sainsbury dopoledne zpevnily až o 13 procent a vyšplhaly se na nejvyšší úroveň za více než sedm let. Britský list The Times o víkendu na svých internetových stránkách uvedl, že kolem řetězce Sainsbury’s krouží velké investiční společnosti s "vyhlídkou na předložení nabídek v hodnotě přes sedm miliard liber". Mezi tyto investiční firmy podle listu patří například Apollo Global Management sídlící v New Yorku.

List uvedl, že zájem společnosti Apollo je pouze předběžný a že firma nadále jedná o vstupu do konsorcia vedeného americkou společností Fortress Investment Group, které usiluje o převzetí britského řetězce Morrisons. Vedení řetězce Morrisons ale minulý týden souhlasilo s nabídkou na převzetí podniku za sedm miliard liber, kterou předložila investiční skupina Clayton, Dubilier & Rice, a stáhla předchozí doporučení, aby akcionáři přijali nabídku konsorcia vedeného firmou Fortress v hodnotě 6,7 miliardy liber.

Podle analytiků ze společnosti Shore Capital nelze vyloučit, že pokud se společnost Apollo nebude podílet na budoucnosti řetězce Morrisons, mohla by se její pozornost přesunout k Sainsbury's. Majitel tohoto řetězce, tedy J Sainsbury, se podle Reuters k informacím listu The Times prozatím nevyjádřil.

Sainsbury's je druhým největším řetězcem supermarketů v Británii. Největším akcionářem společnosti J Sainsbury je katarský státní investiční fond s téměř 15procentním podílem na hlasovacích právech.