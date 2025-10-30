Komerční banka letos zatím vydělala 13,6 miliard. Plánuje vše rozdat akcionářům
Vyšší objem úvěrů včetně hypoték, mírně rostoucí objem vkladů, více příjmů z úroků či poplatků a snížení nákladů na zaměstnance. Komerční banka oznámila za letošní tři čtvrtletí nárůst čistého zisku na 13,6 miliard korun. Pokud se bude bance dařit i nadále, plánuje vše vyplatit akcionářům na dividendách.
Za první tři čtvrtletí stoupl bance čistý zisk o 8,3 procenta na 13,6 miliardy korun. Provozní výnosy ve stejném období meziročně vzrostly o 2,6 procenta na 27,5 miliardy korun, naopak se podařilo snížit provozní náklady o 4,3 procenta na 12,8 miliardy korun, informovala instituce.
V samotném třetím čtvrtletí ale zisk banky klesl o téměř čtvrtinu na 4,8 miliardy korun. Šlo ovšem o pokles způsobený loňským jednorázovým příjmem z prodeje bývalé centrály.
Dividenda 100 procent
„Vedení KB očekává, že v roce 2025 bude její činnost generovat dostatečný zisk na pokrytí kapitálových potřeb skupiny vyplývajících z rostoucího objemu aktiv a na výplatu dividend. S ohledem na současnou situaci a předpoklady hodlá vedení KB pro rok 2025 navrhnout výplatu dividend ve výši 100 procent připadajícího konsolidovaného čistého zisku dosaženého v daném roce,“ uvedla banka.
Za prvních devět měsíců roku bance vzrostl objem úvěrů o 3,6 procenta na 868 miliard korun, nejrychlejším tempem pak hypotéky, rostly i další úvěrové kategorie. Vklady se zvýšily o 0,1 procenta na 1,058 bilionu korun, vliv na ně však podle banky měly přesuny do nebankovních aktiv typu podílových fondů, spoření na penzi či životního pojištění.
Rostly výnosy z úroků i poplatků
Komerční bance se podařilo meziročně zvýšit čisté výnosy z úroků o 3,3 procenta na 19,3 miliardy korun. „Především díky nárůstu objemu poskytnutých úvěrů a nižší průměrné ceně zdrojů, a to i přes skutečnost, že Česká národní banka s účinností od ledna 2025 zdvojnásobila výši povinných minimálních rezerv, které musí banky u ČNB ukládat bez úročení,“ podotkla banka.
Na poplatcích banka vydělala o 3,4 procenta výše, konkrétně to bylo 5,1 miliardy. Čistý zisk z finančních operací vzrostl oproti loňským devíti měsícům o 7,6 procenta na téměř tři miliardy korun. Naopak výnosy z dividend a ostatní výnosy o 70,5 procenta klesly, dosáhly 97 milionů korun.
Propouštění
Banka oproti loňsku osekala personální náklady, snížila je o 4,3 procenta na 6,3 miliardy korun, průměrný počet zaměstnanců klesl o 5,5 procenta na přibližně sedm tisíc, loni jich podle výroční zprávy a přepočtu na celé úvazky včetně dohodářů měla 7618. Komerční banka pokles zdůvodňuje pokračující digitalizací a optimalizací procesů i distribuční sítě.
Všeobecné provozní náklady bez příspěvků do regulatorních fondů se snížily o 4,4 procenta na tři miliardy korun. Celoroční odvod do regulatorních fondů (Fond pojištění vkladů, Fond pro řešení krize) byl meziročně nižší o 48 procent, dosáhl 412 milionů korun, protože ČNB snížila souhrnný příspěvek českých bank do Fondu pro řešení krize poté, co fond dosáhl svého cílového objemu.
Komerční banka měla ke konci letošního září 79 840 akcionářů, většina z nich jsou lidé z Česka. Většinovým akcionářem je s podílem 60,4 procenta francouzská banka Société Générale.