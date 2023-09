Trinity Bank má nové sídlo. Koupila bývalou centrálu Komerční banky v centru Prahy | e15.cz

„Máme velkou radost, že jsme získali tyto prestižní prostory pro naše klienty,“ uvedl Lapčík, který budovu koupil od fondu HausInvest by Commerz Real. Banka se sem přestěhuje v příštích měsících z nedalekého Senovážného náměstí, kde si dosud pronajímala kanceláře. Na novém sídle si Lapčík cení výjimečnou lokalitu a dobrou dopravní dostupnost pro klienty i zaměstnance banky.

Cenu transakce nechtějí strany komentovat. Podle informací z trhu se nicméně pohybuje mezi 90 a 100 miliony eur, tedy přes dvě miliardy korun. Jednatelka poradenské společnosti Knight Frank Zdenka Klapalová, která pomáhala Trinity Bank nové kanceláře v Praze najít, to nepřímo potvrzuje: „Nemohu výši transakce komentovat, ale vzhledem k tomu, že jsem byla do jednání zapojena, mohu potvrdit, že informace z trhu zhruba odpovídají objemu této výjimečné transakce.“

Trinity Bank měla o svém novém sídle jasnou představu: podle slov Klapalové to měla být trofejní nemovitost na prestižní adrese. Tyto parametry splňovala právě budova někdejší České eskomptní banky a úvěrového ústavu ze třicátých let minulého století. Lapčík o ni měl zájem už delší dobu a několik let o jejím nákupu také jednal. Dům mezitím prošel náročnou rekonstrukcí.

Loni dokončené úpravy proběhly podle návrhu amerického architekta žijícího v Česku Vincenta Maraniho, který v rozhovoru pro e15 popsal, jak náročná byla přestavba památkově chráněného domu. Do fasády šestipatrového bankovního paláce nesměl architekt významně zasáhnout, většinu změn proto návštěvník uvidí až ve chvíli, kdy vejde.

„Uvnitř jsme mohli budovu stavebně vylepšit, v přízemí jsou obchody a další prostory. Je zde také zimní zahrada. Podařilo se nám přestavět kanceláře,“ vypočítává úpravy Marani, který se specializuje zejména na navrhování kancelářských nemovitostí. Z energetického hlediska nepatří bankovní dům mezi ty nejúspornější. „Z energetického štítku G jsme se dostali na úroveň D. Výše se nedostaneme bez toho, abychom zasáhli do fasády. Zavedli jsme ale moderní ventilaci, úsporné osvětlení, úsporné nakládání s vodou,“ dodal Marani. Unikátní nárožní budovu chce Radomír Lapčík více otevřít veřejnosti a navázat na společenskou historii místa pořádáním například kulturních akcí.

Trinity Bank loni dosáhla zisku jedné miliardy korun před zdaněním. Bilanční suma, čili objem peněz, které banka momentálně spravuje, činí 69 miliard korun.