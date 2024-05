Psal se 24. říjen roku 2017 a saúdskoarabský korunní princ Mohammed bin Salmán na konferenci Future Investment Initiative v Rijádu oznámil plány na vybudování futuristického megaměsta. Projekt NEOM (neo znamená nový, M představuje „Mostaqbal“, v arabštině „budoucnost“) se měl stát bránou do budoucnosti, ve které se bude snoubit nový způsob života, strategická poloha, malebná příroda, krásné počasí, inovace a nejmodernější technologie.

„Říkám lidem, že ti, kteří neumějí snít, by s námi neměli jednat nebo vstupovat do NEOMu. Vítáme snílky, kteří dokážou vstoupit do nového světa.“ uzavřel princ svůj proslov na konferenci.

Iniciativa vzešla ze saúdské Vize 2030, což je plán na snížení závislosti Saúdské Arábie na ropě, diverzifikaci ekonomiky a rozvoj odvětví veřejných služeb. Podle původních plánů měla být první fáze projektu dokončena do roku 2025, už v roce 2024 ji měli začít navštěvovat turisté.

Zrodil se projekt NEOM

NEOM měl velké ambice – tvůrci projektu chtěli přilákat kreativní a talentované mozky a umožnit jim, aby pomocí nejrůznějších technologií vytvořili nové město inspirované představivostí. Kromě toho bylo cílem přilákat od místních a mezinárodních bank investice ve výši 500 miliard dolarů a vytvořit město, které bude nejefektivnějším, nejšťastnějším, nejbezpečnějším a nejzdravějším místem pro práci a život.

Na oficiálních stránkách byl NEOM popisován jako „nejambicióznější projekt na světě, aglomerace nebývalého rozsahu tvořená mnoha městy fungujícími jako nezávislá ekonomická zóna postavená roboty, s dopravou realizovanou chytrými auty, neomezenými zdroji, který se měl stát Mekkou inženýrů a snílků v oblasti robotiky a solární energie.“ Jeho součástí měl být například plovoucí průmyslový komplex, globální obchodní centrum, několik turistických letovisek a lineární město poháněné obnovitelnými zdroji energie

Pro vznik nového města byla vybrána obrovská plocha volné půdy v severozápadní oblasti Saúdské Arábie. Lokalita, kde měl NEOM vzniknout, tvoří hory, dlouhé pláže, poušť a úžasná příroda. Vše se mělo začít budovat od nuly, bez toho, aby se využívaly obvyklé postupy pro stavbu velkoměst. Právě to byla jedna ze základních vizí korunního prince – město, které bude úplně jiné než všechna dosavadní města.

Ideální lokalita

Pro tyto účely byla zvolena strategická lokalita u Rudého moře v sousedství krásného Akabského zálivu a v blízkosti Suezského průplavu, kudy vedou důležité námořní trasy. Oblast nabízí nedotčenou přírodu, dramatické pozadí hor, které jsou v zimě pokryty sněhem, pobřeží s nedotčenými plážemi a korálovými útesy, několik velkolepých ostrovů, poušť, relativně mírné teploty a vánek od Rudého moře.

Lokalita s rozlohou 26 500 km2 měla nabídnout 500 kilometrů písčitých pláží. Celá aglomerace se měla rozkládat na území Egypta, Jordánska a Saúdské Arábie. Tato strategická poloha měla umožnit vznik globálního centra, které mělo propojovat Asii, Evropu a Afriku.