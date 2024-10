Měl to být spektakulární příběh o tom, jak český nápad změní svět. Mělo to být dost možná to nejzvláštnější pouto mezi Prahou a Pekingem, osvobozené od jakékoli ideologie a politiky. Česká firma Nafigate měla být zároveň přesně tím, co zemi stále tak palčivě chybí. A totiž spojnicí mezi akademickým světem a byznysem. Původní jádro celé myšlenky bylo poměrně prozaické, nepostrádalo ale dojem velkoleposti. Konkrétně dovážet použitý fritovací olej z čínských kuchyní a za pomoci technologie českých inženýrů jej měnit na biologicky odbouratelný plast. Z ambiciózního plánu bohužel nic nebude. Definitivní tečku za ním udělali byznysmeni z Nafigate letos v září. Za celým projektem zůstalo ale nepříjemné dědictví. V rukách jej drží věřitelé a má formu jen obtížně splatitelných dluhů.