Indický konglomerát Adani Group manipuloval s akciemi, tvrdí vyšetřování | E15.cz

Indický konglomerát Adani Group, který má hodnotu 17,8 bilionu indických rupií (tedy zhruba 4,8 bilionu korun) manipuloval s cenou akcií a zapojil se do účetních podvodů. Informovala o tom americká investiční a analytická firma Hindenburg Research zaměřující se na forenzní finanční výzkum.

Jmění Gautama Adaniho, zakladatele a předsedy skupiny Adani Group, se odhaduje na 120 miliard dolarů. To z něj dělá podle magazínu Forbes třetího nejbohatšího člověka na světě hned po Francouzi Bernardu Arnaultovi a Američanovi Elonu Muskovi. Většinu majetku nashromáždil Adani v průběhu posledních třech let, a to převážně díky zhodnocení cen akcií v sedmi klíčových společnostech kótovaných na burze, které v průměru vzrostly o 819 procent.

Během dvouletého vyšetřování hovořili vyšetřovatelé společnosti Hindenburg s desítkami svědků včetně bývalých vedoucích pracovníků Adani Group, přezkoumali tisíce dokumentů a vycestovali kvůli tomu téměř do půl tuctu zemí.

Hlavními představiteli a manažery společnosti jsou členové Adaniho rodiny, což znamená, že mají kontrolu nad financemi společnosti a dělají všechna důležitá rozhodnutí. Bývalý manažer společnost popsal jako rodinný podnik. Adani Group byla už v minulosti předmětem vládního vyšetřování z podvodů, údajného praní špinavých peněz, krádeží finančních prostředků daňových poplatníků a korupce v celkové odhadované výši 17 miliard dolarů.

Členové Adaniho rodiny údajně spolupracovali na vytvoření offshore prázdných schránek v jurisdikcích daňových rájů, jako je Mauricius, Spojené arabské emiráty a Karibské ostrovy, a vytvářeli padělanou dovozní a vývozní dokumentaci ve zjevném úsilí o vytvoření falešného nebo nelegitimního obratu a odčerpání peněz z kotovaných společností, píše Hindenburg Research.

Rada pro cenné papíry a burza v Indii byly podle společnosti Hindenburg Research laxní při vyšetřování offshore fondů Adani a také při prosazování regulací, které by vedly k vyřazení firem ze skupiny Adani z burzy. Různé offshore entity, které jsou na Adani Group napojené, totiž zároveň patří mezi významné akcionáře jednotlivých firem patřících do skupiny. A to je v rozporu s pravidly.

Report je "kombinací podlých dezinformací a ničím nepodložených a již vyvrácených obvinění," reagoval za Adani Group finanční ředitel Jugeshinder Singh

Za zmínku stojí, že společnost Hindenburg stála v roce 2020 za odhaleními týkajícími se americké automobilky Nikola. Start-up, který měl ambice být další Teslou, mimo jiné musel v reakci na vyšetřování Hindenburgu připustit, že na jednom z videí, které mělo prezentovat funkčnost technologie, prototyp tahače poháněla jen gravitace, nikoli palivové články. Truck totiž jel z kopce, což firma ve videu šikovně zamaskovala.

Vedle toho přišla firma Hindenburg i na další nesrovnalosti a manipulace. Zakladateli Nikoly Trevoru Miltonovi nyní hrozí až 20 let vězení. Obvinění z podvodů jej totiž dostala až k soudu. V říjnu jej soudní porota uznala vinným ve třech ze čtyř bodů obžaloby.