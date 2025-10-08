Český hit Kingdom Come 2 zatím utržil tři miliardy. Warhorse většinu zisku půjčili majiteli v problémech
Letos začátkem února vydaná středověká videohra Kingdom Come: Deliverance 2 od pražské společnosti Warhorse Studios je velkým prodejním hitem. Za první dva týdny se prodaly dva miliony kopií a nyní už to dělá více než tři miliony kusů. To má pozitivní dopad na první finanční ukazatele. Ve Warhorse díky novému titulu zatím utržili skoro tři miliardy korun. Velkou část z toho poslali ve formě půjčky svému zahraničními majiteli, který řeší náročnou restrukturalizaci a propouštění.
Ve Warhorse Studios podle čerstvě zveřejněné účetní závěrky ve finančním roce končícím letos v březnu utržili 2,7 miliardy korun. Drtivou většinu z toho vygenerovaly právě první prodeje Kingdom Come: Deliverance 2. Zisk se dostal mírně nad miliardu korun. Příjmy se od sledovaného období pravděpodobně znatelně zvedly, to už ale závěrka neukazuje. Firma čísla nekomentuje.
Warhorse každopádně letos koncem září poskytli půjčku ve výši 25 milionů dolarů, více než půl miliardy korun, svému majiteli v podobě švédské skupiny Embracer Group. Splatná je do roka.
Více než polovina z miliardového zisku Warhorse má Embraceru pomoci v náročném období. Do něj se skupina dostala v roce 2023, když jí nevyšla transakce za dvě miliardy dolarů. Ty měla investovat společnost Savvy Games Group vlastněná Saúdskou Arábií. K obchodu ale nakonec nedošlo, což Embraceru hodilo vidle do jeho již rozjetých investičních plánů.
Embracer tak propustil 1 300 zaměstnanců, asi osm procent celkové pracovní síly. Zrušeno bylo 30 her. Skupina se aktuálně dělí na tři firmy, což se dotkne i Warhorse.
Nákup Warhorse byl jedním z mnoha, které Embracer v rámci své expanzí strategie realizoval. České studio je nyní jedním z klíčových aktiv. Letos v červnu byla založena vývojářská pobočka v Brně, jejíž základy tvoří bývalí zaměstnanci tamního studia Ashborne Games, které rovněž spadá pod Embracer. Warhorse nyní zaměstnávají asi 300 lidí.
Kingdom Come: Deliverance 2 pravděpodobně bude generovat zajímavé příjmy i v budoucnu. Po vydání hry už byla zpřístupněna dvě placená rozšíření a čeká se na třetí. Titul se postupně bude objevovat ve slevových akcích, což přitáhne další fanoušky. Prvního dílu se prodalo více než osm milionů kopií a tržby přesáhly dvě miliardy.
Warhorse se stali součástí Embraceru v roce 2019. Akvizici tehdy podle informací e15 vyšla na zhruba miliardu korun.