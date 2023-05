Krize mění toky peněz. Firmy jsou odpovědné, jen když se jim to vyplatí | e15.cz

Kdo by řekl, že Češi patří k nejštědřejším lidem na světě? Asociace společenské odpovědnosti vloni při příležitosti listopadového mezinárodního dne štědrosti Giving Tuesday uveřejnila svůj průzkum, podle kterého zhruba 86 procent obyvatel České republiky v roce 2021 nějak pomohlo podpořit dobročinnou aktivitu. Spolu s energetickou krizí a inflací se ale stroj na štěstí začíná točit pomaleji. A to jak ve štědrosti lidí, tak v odpovědných výdajích firem.

Co se firem týká, nejde ani tak o to, že by začaly hromadně škrtat své všemožné zelené a odpovědné náklady. Koneckonců v éře ESG reportů (z anglického Environmental, Social and Governance) kdy si investoři i banky hlídají, aby šel korporát příkladem, to není dost dobře možné. Spíše jsme svědky přepnutí finančních toků od sféry čistého altruismu k promyšlené investici, která i samotným firmám něco přinese. V ideálním případě úsporu.

„Je pravda, že více zvažujeme, které aktivity mají skutečně dopad, kde se nám dlouhodobě daří naplňovat cíle a kde je třeba priority nebo aktivity přehodnotit. Zelenou dostanou zejména ty inovace, které nejenom zvyšují udržitelnost našeho podnikání, ale zároveň mohou přinést i nějaké úspory,“ potvrzuje Corporate Social Responsibility specialistka společnosti Tchibo Monika Kissová.

Podle analýzy zmíněné asociace celých 54 procent firem věří, že současná situace kolem energií či inflace má vliv na společenský fenomén jménem udržitelnost. Ale méně peněz na něj kvůli tomu posílá jen 13 procent tuzemských firem.