Oblíbený květinářský řetězec Kytky od Pepy kupuje za desítky milionů korun franšízová společnost Twistcafe Group. Gastronomické zaměření nového majitele se promítne i do květinářství, kde chce nově nabízet mimo jiné kávu. Na transakci upozornil server SZ Byznys.

Franšízová společnost kupuje od Kytek od Pepy jen značku a prodejny, kterých je v Česku 21, z nichž vytvoří novou firmu. Samotná společnost Kytky od Pepy, která měla v roce 2023 obrat přibližně 230 milionů, zůstává původním majitelům a bude do květinářství dodávat květiny. Hodnota transakce podle šéfa Twistcafe Group Radka Kleina „dosáhne středních desítek milionů korun“. Skupina provozuje také prodejny Trdlokafe, Twistcafe, My Food Place, Pizza Raketou, Kofi Kofi, Pitstop, Rio nebo Cinname.

Kytky od Pepy nabídnou nový sortiment

V nabídce květinářství přibude káva a občerstvení, které má zpříjemnit čekání v prodejnách. Sortiment se rozšíří také o svíčky, difuzéry nebo čokolády, tedy typicky o dárky, které mohou zákazníci pořídit ke kyticím.

Řízení nového konceptu se ujmou Andrea Fenn a Daniel Ryška. Fenn společně s Ryškou, který má zkušenosti z globálního řetězce s rychlým občerstvením KFC, si spolupráci vyzkoušeli u sítě Bubblify, která nabízí ledové čaje s želatinovými kuličkami bubble tea, původem z Tchaj-wanu, a také na značce Rio.

Nová pobočka Rio na Národní třídě v Praze | Rio

Firma Rio loni otevřela své první občerstvení na pražské Národní třídě. Restaurace se zdravým občerstvením se sloganem Healthy is the new sexy, tedy v českém překladu Zdravé je sexy, nabízí ovocné misky açai bowls a smoothies. Letos plánují Ryška s Fenn otevřít další desítky poboček.

Twistcafe Group expanduje do zahraničí

Twistcafe Group spravuje více než deset franšízových sítí zaměřených na rychlé občerstvení a další sortiment v 15 zemích, včetně USA, Kataru a Dubaje. Ke konci roku 2024 čítala její síť přes 500 prodejen. Investorům nabízí možnost provozování vlastních franšíz na klíč. Podle Kleina se firma nyní zaměřuje na mezinárodní expanzi.

Nově otevřela společnost Twistcafe první pobočku Bubblify v Rakousku, ke které brzy přibudou další. „Rakousko je dalším důležitým strategickým trhem i podstatným krokem k posunu celé evropské expanze. Již nyní víme, že brzy k první pobočce přibudou i další lokality, stejně jako pobočky naší sesterské značky Rio, zaměřené na zdravější stravování a superfoods,“ uvedl Ryška v tiskovém prohlášení.