Česká franšízová síť kaváren Trdlokafe, která v zahraničí působí pod názvem Twistcafe, vstoupila na americký trh. Svou první pobočku tam otevřela v Los Angeles, do konce letošního roku by jich v USA měla představit dalších šest, například v Miami či New Yorku. Obrat sítě loni činil 360 milionů korun, což byl ve srovnání s rokem 2022 nárůst o osmdesát procent. Letos firma očekává, že jí obrat stoupne na 1,5 miliardy korun.