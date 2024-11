Značka Rio, za kterou stojí podnikatelé Daniel Ryška a Andrea Fenn, otevřela své první občerstvení na pražské Národní třídě. Do konce roku jsou v plánu další tři pobočky – v Karmelitské ulici, na Jungmannově náměstí a na Příkopech. Restaurace se zdravým občerstvením se sloganem Healthy is the new sexy, tedy v českém překladu Zdravé je sexy, nabízí ovocné misky açai bowls a smoothies.