LEGO a Formule 1 spojují síly. Na trh uvedou novou stavebnici

LEGO a F1 uzavřely víceleté partnerství . Už příští rok přijde na trh několik nových stavebnic. A to v řadě LEGO DUPLO, LEGO City či LEGO Collectibles. U některých modelů již byly spuštěny předobjednávky. Společnost LEGO přerostla trh s hračkami, daří se ji zvyšovat zisk a plánuje další expanzi.

LEGO nabídne modely všech deseti týmů F1 a to napříč produktovým portfoliem. LEGO DUPLO a LEGO City budou k dispozici od 1. ledna, LEGO Speed Champions od 1. března 2025 a LEGO Collectibles budou k dispozici od 1. května.

Pro fanoušky Formule 1

Sady LEGO Speed Champions nabídnou detailní stavební zážitek, který propojuje fanoušky s jejich oblíbenými týmy. Fanoušci budou mít také možnost získat všechny týmy v miniaturách prostřednictvím LEGO Collectibles, stejně jako modely F1 a F1 ACADEMY. Pro mladší fanoušky a jejich rodiče je vyjde sada LEGO DUPLO Town F1 Team Race Cars & Drivers, která obsahuje startovní rošt, pódium, dvě auta a dva řidiče.

LEGO a Formule 1 spojují síly. Na trh přichází s novými stavebnicemi|LEGO

Další řada LEGO City F1 bude zahrnovat šest různých sad. Ty umožní znovu vytvořit scénáře závodního víkendu, od přepravy vozidel a oprav v týmové garáži po start závodu a rychlé zastávky v boxech.

Nejblíže skutečnému vozu bude stavebnice LEGO Speed Champions. Model vozu se bude skládat ze 27 dílů a mít délku 20 cm. Cena se bude pohybovat okolo 640 korun.

LEGO přerostlo trh hraček

Dánský výrobce stavebnic Lego zvýšil v pololetí tržby o 13 procent na 31 miliard dánských korun (DKK; zhruba 104 miliard korun). Firma poslední dobou registruje značný zájem o své výrobky v Evropě i v Severní Americe. Podnik si teď vede lépe než trh s hračkami jako celek a získal i část tržního podílu na úkor konkurence.

Provozní zisk firma v pololetí zvýšila o 26 procent na 8,1 miliardy dánských korun (27,2 miliardy korun). Čistý zisk pak meziročně vzrostl o 16 procent na šest miliard DKK (20,1 miliardy korun).

Nárůst prodeje Lega je v kontrastu se stagnací globálního trhu s hračkami a horšími výsledky rivalů, jako je Mattel, který stojí za panenkami Barbie, anebo Hasbro, do jehož portfolia patří například série My Little Pony.

Lego je rodinná firma a její výsledky za letošní první pololetí jsou výrazně lepší než před rokem. Za loňské první pololetí firma zvýšila tržby o jedno procento, rok předtím pak růst činil 17 procent. Generální ředitel Niels Christiansen očekává, že dvouciferného růstu tržeb firma dosáhne i za celý letošní rok. Dosud firma růst odhadovala do deseti procent.

„Zatím si vedeme výrazně lépe než trh s hračkami jako celek. Poměrně výrazně jsme také zvýšili podíl na trhu,“ řekl Christiansen agentuře Reuters. Po loňském sedmiprocentním propadu tržeb letos globální trh s hračkami vykazuje stagnaci, dodal.

LEGO otevře 100 nových prodejen

Společnost v polovině roku oznámila, že ještě letos plánuje otevřít zhruba 100 prodejen, což bude méně než v předchozích letech. Celkový počet prodejen tak přesáhne 1100.

„O něco méně prodejen otevíráme v Číně, protože tam vidíme, že spotřebitelé se trochu drží zpátky,“ řekl Christiansen. Místo toho se firma zaměřila na Evropu a Severní Ameriku, kde zaznamenává silnou poptávku.

Zájem je hlavně o sady Lego Icons, které zahrnují modely Eiffelovy věže nebo lodě Titanic. Úspěch slaví i řady City, Technic a Star Wars. Firma v první polovině roku uvedla na trh kolem 300 sad.

LEGO vyrábí také v Kladně

Společnost Lego založil v roce 1932 Ole Kirk Christiansen a pojmenoval ji podle dánských slov „leg godt“, což znamená „hezky si hrajte“. Christiansenové jsou teď nejbohatší dánskou rodinou a společnost Lego je podle výše tržeb největším výrobcem hraček na světě. Lego zůstává rodinným podnikem, nemá tedy akcie na burze.

Jeden z výrobních závodů Lega je v Kladně, provoz tam zahájil v roce 2000. V kladenském závodě se stavebnice dekorují, kompletují se menší díly a balí. V České republice a Dánsku se vyrábějí stavebnice pro evropský trh. Další výrobní závody má firma v Mexiku, kde vyrábí zboží pro americký trh, a v Číně, kde vznikají výrobky pro asijský trh.

Kladenská továrna zaměstnává přibližně 3500 kmenových zaměstnanců. Celá skupina Lego v loňském roce zaměstnávala přes 25 tisíc lidí.