Lesy ČR snížily zisk o čtvrtinu, uškodila jim bouře na začátku roku

„V prvním pololetí jsme museli provést výchovné zásahy v porostech středního věku, abychom udrželi jejich stabilitu. A nadále v tom pokračujeme. Jde o slabší dříví, čemuž odpovídá jeho nižší zpeněžení. Zároveň jsme zpracovávali polomy po větrné smršti z počátku roku,“ uvedla mluvčí. Těžba dřeva v prvním pololetí vzrostla o pět procent na čtyři miliony metrů krychlových.

Nárůst zisku proti plánu byl dán úsporami nákladů a také zhodnocením volných peněz, které podnik na základě výjimky od ministerstva financí zatím nemusel povinně převést na účet do České národní banky. Finance tak podnik dokázal lépe zhodnotit u komerčních bank. O výjimku LČR požádaly proto, že by se jim převedením peněz do ČNB snížila možnost operativního řízení financí u velkého množství organizačních jednotek rozmístěných po celé republice. Úspory přineslo i snížení nákladů na ochranu lesa před kůrovci.

V pondělí 16. září LČR vypsaly pětiletý tendr 2025+ na lesní práce a prodej dřeva. Odhadovaná hodnota soutěžených služeb a prací je 1,2 miliardy korun, objem dřeva k těžbě činí půl milionu metrů krychlových. Uzávěrka pro podání nabídek je 15. října. Vítězné firmy by měly pro LČR pracovat od ledna 2025 do konce roku 2029.

Každoroční zadávání lesnických prací soukromým firmám je základním nástrojem hospodaření podniku v lesích. Smluvní partneři LČR by měli v následujících letech ročně těžit zhruba 6,9 milionu metrů krychlových dřeva z předpokládaných celkových asi osmi milionů metrů krychlových.