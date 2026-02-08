Levný cukr v Evropě nutí producenty uzavírat závody. Považský cukor čeká poslední sezóna
- Německý Nordzucker uzavře na konci sezony cukrovar Považský cukor v Trenčianské Teplé kvůli dlouhodobé ztrátovosti a nízkým cenám cukru v EU.
- Závod se podílel zhruba polovinou na výrobě cukru na Slovensku, o práci přijde asi 100 ze 200 zaměstnanců.
- Krok zapadá do širší krize evropského cukrovarnictví, které tlačí dolů přebytek produkce.
Společnost Nordzucker, druhý největší producent cukru v Německu, na konci aktuální produkční sezony uzavře svůj cukrovar Považský cukor na Slovensku. Důvodem je nepříznivá situace na evropském trhu s cukrem. Závod ve městě Trenčianská Teplá bude nadále využíván jako obchodní logistické centrum, oznámila společnost v tiskové zprávě tento týden.
Podle prohlášení je rozhodnutí reakcí na náročné tržní podmínky a dlouhodobý pokles ziskovosti výroby řepného cukru ve slovenském závodě. Společnost neupřesnila, jakou kapacitu má tento provoz. Další cukrovary má Nordzucker v Německu, Dánsku, Švédsku, Finsku, Litvě, Polsku a Austrálii.
„Přijímáme toto rozhodnutí s ohledem na budoucnost a z pocitu odpovědnosti za dlouhodobou stabilitu a ziskovost naší společnosti,“ uvedl generální ředitel společnosti Nordzucker Lars Gorissen.
Firma v polovině ledna varovala, že kvůli poklesu cen cukru v EU, který zasáhl výrobce na celém evropském trhu, vykáže celoroční provozní ztrátu. Dodala, že bude hledat možnosti úspory nákladů.
Považský cukor se na produkci cukru na Slovensku podílí polovinou. Má 200 zaměstnanců, o práci jich po zavření cukrovaru přijde zhruba polovina. Na Slovensku tak zůstane již jen jediný cukrovar, ve městě Sereď, který patří německé firmě Südzucker.
Denník N na svých internetových stránkách napsal, že ministr zemědělství Richard Takáč se plánuje v pátek sejít s předsedou představenstva firmy Považský cukor Michalem Abelovičem. Bude chtít znát důvody rozhodnutí o ukončení výroby a bude se snažit najít možnosti, jak toto rozhodnutí zvrátit. Dodal, že ho Abelovič minulý týden ubezpečoval, že informace o ukončení aktivit německého koncernu na Slovensku jsou jen spekulace.
Nízké ceny cukru
Ceny cukru v EU jsou nyní na čtyřletém minimu a světové ceny se blíží pětiletému minimu. Spotřeba cukru v západní Evropě i v USA klesá kvůli vyšším daním na slazené nealkoholické nápoje a obavám o zdraví, zatímco celosvětová produkce roste, což tlačí ceny dolů. Agentura Reuters informovala, že evropští výrobci žádají zemědělce, aby omezili pěstování cukrové řepy.
Představitelé cukrovarnického odvětví na dnešní konferenci o cukru v Dubaji uvedli, že produkce cukru v EU by měla v nadcházející pěstitelské sezoně klesnout o devět procent, protože výsadba cukrové řepy je kvůli propadu cen blízko nejnižší hodnoty za deset let. Zemědělci a zpracovatelé cukru se musí vyrovnat na jedné straně s nízkými cenami, na druhé straně ale čelí vyšším mzdovým nákladům a přísnějším ekologickým pravidlům než zahraniční konkurenti, a je tak pro ně těžké dosáhnout zisku.
Firma Tereos, která je jedním z největších světových producentů cukru na světě, na konferenci uvedla, že očekává v sezoně od října 2026 do září 2027 pokles plochy oseté cukrovou řepou v EU o šest až sedm procent na nejnižší úroveň za posledních zhruba deset let. Obchodní ředitelka firmy pro Evropu Marion Hoffová varovala před hrozícím uzavřením továren v EU. Zemědělci se podle ní od cukrové řepy odvracejí, protože je považována za stále rizikovější plodinu.
EU je třetím největším producentem cukru na světě. Evropský cukrovarnický průmysl však již dramaticky klesl a v současné době je v provozu zhruba polovina zpracovatelských závodů než za začátku století. Zhruba 80 až 85 procent produkce pak dnes ovládá pouhých pět velkých hráčů.