Z pracího papírku je byznys za desítky milionů. Liberecká studentka dobyla drogerii bez investorů
- Český startup EcoHaus má po třech letech na trhu desítky tisíc zákazníků.
- Firma, která do Česka přinesla koncept pracích papírků, stále přidává nové produkty.
- Některé z nich získaly prestižní certifikaci.
V roce 2021 se Petra Doubková přihlásila během studia na Textilní fakultě liberecké univerzity do soutěže s projektem pracího prostředku, který by byl šetrnější alternativou k tradičním práškům či gelům. Vyhrála a počáteční nápad se následně rozhodla přetvořit v byznys.
Její prací papírky stačí vložit do pračky společně s oblečením a po kontaktu s vodou se z nich uvolní čisticí přípravek. Produkt vznikl jako šetrnější alternativa tradičním práškům či gelům, kdy díky svému složení jednak představuje menší zátěž pro životní prostředí, ale také méně ničí prádlo.
„Samotná forma papírku není rozhodující, důležité je složení. Díky němu ho hodně využívají třeba lidé s atopickým ekzémem, protože nejsou silně parfemované jako tradiční přípravky,“ vysvětluje Doubková, která sama formu pracích papírků nevymyslela, byla ale první, kdo je přivedl na český trh. Jejich nespornou výhodou podle ní také je, že jsou lehké a snadno přenositelné.
Při rozjezdu firmy se Doubková rozhodla jít cestou bez investorů. Prostřednictvím crowdfundingové kampaně vybrala od lidí milion korun, který jí pomohl v roce 2022 s rozjezdem startupu EcoHaus. Podporovatelům poté poskytla prací papírky. „Mohla jsem si tak už na začátku ověřit, že o produkt bude zájem. Navíc jsem kolem sebe ani neměla žádné investory, kteří by na mě na první pohled působili dobře,“ zdůvodňuje Doubková, která je tak stoprocentní majitelkou firmy, svoji počáteční strategii.
Ta se jí evidentně zatím vyplácí. EcoHaus začal s prodejem svých pracích papírků počátkem roku 2023. Za tři roky dokázal kumulativně dosáhnout obratu 71 milionů korun. Meziročně navíc firma vyrostla na skoro dvojnásobek. „V roce 2024 jsme měli obrat 23 milionů, loni to bylo kolem čtyřiceti,“ uvádí Doubková s tím, že startup je stále soběstačný a jeho produkty nyní používá přes 50 tisíc domácností.
Nové produkty s certifikací
EcoHaus dnes už neprodává jen prací papírky, ale celou škálu prostředků pro domácnost, například sůl do myčky, odstraňovače skvrn, ale také houbičky na nádobí či utěrky. Samotná ekologičnost produktů ale podle Doubkové není na prvním místě. „Primárně musí být produkty funkční, protože ekologické varianty různých čisticích prostředků často nefungují. Pak si je lidé logicky nekoupí. A v kombinaci s tím chci, aby naše výrobky byly šetrné k životnímu prostředí, zdraví i oblečení,“ popisuje.
Nabídku produktů chce i dál rozšiřovat. Tento měsíc uvádí tři nové: WC čistič, univerzální čistič a prostředek na nádobí. Na všechny už získala certifikaci EU Ecolabel, kterou řídí Evropská komise a která označuje produkty s vysokými ekologickými standardy. Tuto certifikaci zatím v segmentu drogerie a kosmetiky vlastní jen kolem 60 produktů od českých firem, z nichž asi třetina pochází od břeclavské firmy Fosfa a její značky FeelEco.
„Pro malou značku, jako jsme my, je těžké tento certifikát získat, a to i po finanční stránce. Ale není to jeden z těch certifikátů, které si zaplatíte, kritérií je tam opravdu mnoho,“ zdůrazňuje Doubková.
Rozvoj v Česku místo expanze
Produkty dnes EcoHaus kromě vlastního e-shopu prodává také přes Rohlík, Globus nebo Rossmann. „Do budoucna bychom chtěli více šlápnout do retailu a rozšířit se zejména do kamenných prodejen,“ uvádí Doubková. Geograficky však plánuje zůstat jen v Česku. „Expanze je hrozně náročná věc, kde sázíte na velké riziko, nám jde primárně o to propagovat benefity českému publiku a soustředit se na edukaci,“ dodává. Právě prezentace na sociálních sítích je silnou zbraní startupu. Jen na Instagramu má jeho stránka přes 80 tisíc sledujících, na Facebooku pak 62 tisíc.
V Liberci, kde EcoHaus vznikl, by chtěla Doubková do budoucna spustit i vlastní výrobu v jedné z místních bývalých továren. „Je to naše dlouhodobá vize, ale je to běh na dlouhou trať,“ říká. Zatím tak startup vyrábí u několika partnerských firem napříč Českem, malá část produkce pak probíhá v zahraničí.