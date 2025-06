Světové ceny potravin v květnu mírně klesly. Hlavní zásluhu na tom měl pokles cen obilovin, cukru a rostlinných olejů. Souhrnný index Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), který sleduje ceny pěti hlavních skupin komodit – obilovin, olejů, mléčných výrobků, masa a cukru – dosáhl v květnu průměrné hodnoty 127,7 bodu. Meziměsíčně to znamená pokles o 0,8 procenta. V meziročním srovnání je však index o šest procent výše.

Kukuřice zlevnila, rýže zdražila

Cenový index obilovin klesl proti dubnu o 1,8 procenta a meziročně dokonce o 8,2 procenta. Nejvýraznější byl propad cen kukuřice, a to díky bohaté sklizni v Argentině a Brazílii a očekávání rekordní úrody ve Spojených státech. Naopak ceny rýže šly nahoru.

Rostlinné oleje v květnu zlevnily o 3,7 procenta. Pokles se týkal všech hlavních druhů, přičemž největší vliv měl vývoj u palmového oleje, jehož dostupnost vzrostla díky vyšší produkci. Cukr zlevnil o 2,6 procenta.

Máslo a hovězí na rekordech

Zatímco většina sledovaných komodit zlevnila, ceny masa a mléčných výrobků naopak mírně vzrostly. Index cen masa se zvýšil o 1,3 procenta, přičemž hlavním důvodem byly rekordní ceny hovězího masa. Nahoru šly i ceny vepřového a skopového, zatímco drůbeží maso zlevnilo.

U mléčných výrobků zaznamenal FAO nárůst indexu o 0,8 procenta. Mezinárodní ceny másla se držely na historických maximech díky silné poptávce z Asie. Ta rovněž přispěla k růstu cen sýrů a sušeného mléka.

Rekordní sklizeň a růst zásob

FAO zároveň zvýšila odhad globální produkce obilovin pro letošní rok na rekordních 2,911 miliardy tun. To by znamenalo meziroční nárůst o 2,1 procenta. Spotřeba obilovin podle aktuálních dat vzroste o 0,8 procenta na 2,898 miliardy tun. Díky silné úrodě se mají zvýšit i světové zásoby – meziročně o jedno procento, což by alespoň částečně vykompenzovalo předchozí pokles.