Lidé šetřili, pak vláda zastropovala cenu energií. E-shopy nevěří v silné Vánoce, některé propouští | E15.cz

Po strmém růstu přišel pád, který ne každý ustojí. Oproti loňskému roku tržby tuzemských internetových obchodů ve všech třech dosavadních čtvrtletí klesaly. V prvním o 25 procent, ve druhém o devět a ve třetím kvartálu o pět procent. Ve srovnání s rokem 2021, který byl značně ovlivněn koronavirovými omezeními, přišlo lehké vystřízlivění.

Podle dat společnosti Comgate, která provozuje stejnojmennou platební bránu, až 32 procent obchodníků letos zaznamenalo meziroční propad tržeb o 20 a více procent. Lidé zkrátka více šetří, a když už se na online nákupy vydají, upřednostňují levnější varianty. „Pozorujeme velkou tendenci zákazníků být obecně opatrnější a více se řídit cenou, pokud jde o jiné než nezbytné výdaje, jako je móda a životní styl,“ potvrzuje například Gabriela Vlková za německý obchod s oblečením Zalando. Podle Comgate tuto změnu chování zaznamenalo téměř 60 procent z dotázaných e-shopů.

„Je to stav, který tuzemské e-shopy v podstatě nikdy nezažily. E-commerce po dvaceti letech růstu klesá a nachází se v krizi,“ komentuje letošní rok Matěj Kapošváry ze společnosti Shopsys, která tvoří e-shopy na míru. To ostatně potvrzuje i Milan Polák, šéf skupiny Digital People, do které spadají e-shopy Bibloo, Different, Urban Store a Zoot. „Pozastavili jsme některé projekty a tedy i přestali spolupracovat s lidmi, kteří na ně byli navázaní. To je bohužel realita,“ přiznává Polák.

Tuzemské e-shopy zaznamenaly uskrovnění Čechů zejména během letních měsíců, kdy závratně rostly ceny energií. V polovině září ovšem vláda Petra Fialy (ODS) představila stropy na ceny energií, což zřejmě značnou část českých obyvatel uklidnilo. „Vypadá to, že na Čechy zapůsobily kroky vlády, jež je pomohly uklidnit a nějakým způsobem stabilizovat vyhlídky na blížící se zimu. Reakce byla okamžitá a obrovská. Objem útrat na internetu vystřelil v polovině září hned několikanásobně. A to dokonce i ve srovnání s covidovými roky,“ přibližuje ředitel společnosti Shoptet Samuel Huba.

Stejně jako ostatní firmy, i internetové obchody se musí vypořádat s vyššími náklady. „Dosáhnout výsledků jako v minulých dvou letech nás nyní stojí více úsilí, což se projevuje na snížení EBITDA marže. Ziskovost našich projektů je pro nás klíčový parametr, proto všechnu pozornost soustředíme právě na vyladění ekonomiky firem i přes snížení tempa růstu,“ říká investor Ondřej Klega, jehož společnost e-Rockets má podíl v osmi e-shopech, jako jsou Ovečkárna, Vuch nebo Astratex.

Některé e-shopy si během posledních měsíců prošly složitým obdobím, nejčastěji se v této souvislosti skloňuje případ slovenského e-shopu se spodním prádlem Dedoles, který plánoval rychlý růst tržeb, jenž ovšem nenastal a obchodu se začalo na skladech hromadit zboží za desítky milionů korun. Případ Dedolesu zatím neskončil, nicméně v současné době dluží věřitelům stovky milionů korun, je na počátku restrukturalizačního procesu a shání externího investora.

Mnohé e-shopy se v tuto chvíli s nadějí upínají na vánoční období, které je tradičně pro internetové obchody nejdůležitější částí roku – řada z nich vytváří zisk právě v této době. Některé z nich tak doufají ve vánoční zázrak, tedy že se Češi i přes nepřízeň ekonomické situace nebudou krotit a v internetových obchodech zanechají část svých úspor.

„Na základě předchozích kvartálů a dle našich odhadů nečekáme, že by přímo vánoční sezóna přinesla výrazné, nebo snad likvidační propady tržeb,“ myslí si Tomáš Braverman, šéf společnosti Heureka, která provozuje srovnávač cen. „Vánoce sleduji s mírnou obavou, jelikož mnoho věcí se už nedá přesně naplánovat, to se týká hlavně nálady spotřebitelů, která mírně poklesla ve srovnání s minulými lety,“ říká investor Klega, podle kterého tento stav platí i pro sousední Německo.

To se shoduje i s daty z již zmíněného průzkumu společnosti Comgate. Podle nich přes 40 procent e-shopů, které se zúčastnily šetření, předpokládá, že budou mít oproti loňskému roku o vánocích nižší tržby. Zároveň se podle společnosti Shoptet vánoční sezóna letos prodlouží. „Odhadujeme, že nákupů vánočních dárků bylo letos v září o deset procent více než v uplynulých letech,“ uvedl Huba ze Shoptetu.

I tak by ale měl sektor internetových obchodů v dalších letech výrazně růst, jelikož prostoru zbývá hodně. V současné době se nákupy přes internet podílí na celkovém obratu maloobchodu ze 17 procent, Kapošváry ze Shopsysu odhaduje, že maximální strop pro české prostředí se pohybuje zhruba kolem 36 procent.

Z(a)tracená čísla 12. díl