Předplatné

Aktualizováno: Poblíž školy ve Smržovce na Jablonecku se střílelo, na místě dva mrtví

Ilustrační foto.

Ilustrační foto. Zdroj: Aktu.cz

ČTK
ČTK
Diskuze (0)

Ve Smržovce na Jablonecku se ve čtvrtek odpoledne střílelo, na místě jsou dva mrtví a jeden těžce zraněný. Na sociální síti X to oznámila policie. Podezřelého zadržela, dodala. Střílelo se poblíž školního areálu. Mluvčí policie Klára Jeníčková sdělila, že se školou ale střelba nijak nesouvisí.

„Podezřelý je zadržen, nikomu dalšímu nehrozí nebezpečí. Podrobnosti zjišťujeme, o vývoji budeme informovat,“ uvedla policie.

Oznámení o střelbě ve Vrchlického ulici přijala policie krátce před 14:00. „Probíhají úkony na místě,“ dodala Jeníčková

Začít diskuzi

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2025

V roce 2025 se v ČR konají volby do Poslanecké sněmovny. Projděte si klíčová témata, mezi které patří aktuální volební průzkumy, termín a čas voleb, strany, kandidáty, postup ve volební místnosti a volební systém ČR pro parlamentní volby 2025 (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu):

Termín, strany a systém Kandidáti a kandidátky Kalkulačka Volební průzkumy Voličský průkaz Jak volit? Volby ze zahraničí Volební místnosti Kroužkování a preferenční hlasy Volební lístky Volební komise Volební účast Program STAN Program Piráti Program ANO Program SPOLU

Doporučujeme

Články z jiných titulů