V Emunu otevřeli nový fond, vábí investory na OpenAI nebo Revolut. Už vybrali čtvrt miliardy

Partneři společnosti Emun Filip Savi a Leoš Jirman

Partneři společnosti Emun Filip Savi a Leoš Jirman Zdroj: Emun

Šimon Kačírek
Investiční společnost Emun spouští podílový fond kvalifikovaných investorů, s nímž chce nabídnout možnost zhodnotit peníze prostřednictvím firem jako OpenAI, Revolut nebo SpaceX. Nový fond Emun Global Unicorns cílí na investice do největších globálních jednorožců, tedy společností s hodnotou přes jednu miliardu dolarů, u nichž je vysoká šance, že v dohledné době vstoupí na burzu

V portfoliu fondu se momentálně vedle již zmíněných společností nachází například jeden z hlavních konkurentů OpenAI, startup Anthropic, nebo technologická společnost Databricks. Dále zahrnuje také komunikační platformu Discord nebo kryptoměnovou burzu Kraken.

„Oblast venture kapitálu a growth equity je pro české investory dlouhodobě atraktivním segmentem, v kruzích movitých a institucionálních investorů jde dokonce o jednu z nejpopulárnějších strategií. Často se však jedná o malé fondy investující do těch nejmladších a nejrizikovějších projektů, kde je vidina exitu velmi vzdálená. Fondem Emun Global Unicorns chceme nabídnout novou možnost, jak do tohoto dynamického segmentu investovat,“ říká Filip Savi, partner a šéf Private Markets v Emunu.

Nový fond již získal do správy přes 200 milionů korun, a to zejména od samotné skupiny Emun a klientů její Family Office. Nyní se otevírá veřejnosti a ještě v letošním roce do něj bude možné investovat buď přímo u Emunu, nebo ve vybraných tuzemských bankách a distribučních platformách. Přes Emun bude minimální výše investice pět milionů korun, v ostatních distribučních sítích pak milion.

Fond cílí na dlouhodobý čistý výnos přes 12 procent ročně. Investovat bude možné jak v korunách, tak v amerických dolarech. Hodnota se bude aktualizovat měsíčně a v této periodě bude možné také vstupovat, zpětný odkup podílů bude možný jednou za čtvrtletí.

„Kapitálové trhy se neustále mění a investiční strategii je nutné adaptovat době. Soukromé společnosti zůstávají mimo burzu déle, některé možná ani na burzu nikdy nevstoupí. Oblast světového late-stage VC a growth equity dospěla do úrovně, kdy je smysluplné do tohoto segmentu dlouhodobě alokovat kapitál a být tak o krok napřed před veřejnými trhy, kde se nadvýnos hledá obtížně. Tato příležitost je jednou z těch, které v Česku chybí, a my ji prostřednictvím našeho nového fondu chceme zpřístupnit,“ vysvětluje podstatu nového fondu Leoš Jirman, partner a CIO v Emunu.

Podle společnosti Pitchbook, která se zabývá analýzou dat z finančních trhů, došlo ve třetím čtvrtletí letošního roku k nárůstu IPO (vstupů na burzu, pozn. aut.) u společností financovaných rizikovým kapitálem. Ve Spojených státech jich proběhlo 13 o hodnotě přes 36 miliard dolarů. Celosvětově pak 60 vstupů na burzu vyneslo více než 85 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o více než 360 procent.

U mnohých velkých firemních jmen se navíc spekuluje, že jejich IPO by mohlo přijít v dohledné době. Kromě již zmiňovaného OpenAI nebo Discordu by na burzu mohl vstoupit například finský startup Oura Health, známý především svým chytrým prstenem, který umí monitorovat spánek, měřit saturaci kyslíku v krvi nebo sledovat menstruační cyklus. Společnost je po nedávném investičním kole oceněna na 11 miliard dolarů, tedy zhruba 230 miliard korun.

