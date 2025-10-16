Minerálka Korytnica se vrací, legenda oživí i chátrající slovenské lázně
Po šesti letech se na slovenské trhy vrací minerálka Korytnica, která si získala popularitu díky svému unikátnímu složení. Společnost Korytnica 1853 se zároveň chystá obnovit i samotné historické lázně, které mají opět nabídnout prostor pro regeneraci a relaxaci.
Po dlouhých šesti letech se na pulty slovenských obchodů vrací legendární minerálka Korytnica. Voda s jedinečným složením, která konkuruje světově známým pramenům, se opět stává dostupnou pro širokou veřejnost.
Za jejím návratem stojí společnost Korytnica 1853, která v roce 2021 koupila bývalou plničku a horní část areálu někdejších lázní Korytnica. „Příběh minerální vody a lázní Korytnica je osobitý. Naše společnost do jejich obnovy vložila velké úsilí, abychom mohli opět začít s výrobou,“ říká Miroslav Duračinský ze společnosti Korytnica 1853.
Korytnica se může pyšnit vysokým obsahem vápníku a hořčíku, přičemž si zachovává nízký obsah sodíku, což ji činí ideální pro ty, kteří dbají na příjem solí, ale zároveň chtějí podporovat kosti, zuby a nervový systém. Tato minerálka svým složením podle odborníků konkuruje slavným pramenům jako Vichy ve Francii či Monte Canini v Itálii.
Obnovení výroby minerálky je však jen začátkem. Společnost má ambiciózní plány na oživení celého areálu bývalých lázní. „Prvním krokem je zabezpečení areálu, protože stav mnoha budov je kritický. Už začíname s čištěním oblasti a plánumeme oslovit potenciální investory, kteří by nám pomohli s obnovou lázeňské části,“ dodává Duračinský.
V roce 2019, kdy byla minerálka naposledy dostupná, zmizela z regálů a zarmoutila nejen milovníky zdravé vody, ale i všechny, kteří k ní měli osobní vztah. Dnes se však zdá, že díky investicím a odhodlání společnosti Korytnica 1853 se tento unikátní přírodní zdroj opět vrací do života.
Rok 1853, uvedený v názvu společnosti, připomíná historický okamžik, kdy byla poprvé oficiálně testována kvalita vody z Korytnice a potvrzeny její léčivé účinky.