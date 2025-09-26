Lufthansa chce zrušit tisíce míst, německé aerolinky budou škrtat v administrativě
Německé aerolinky Lufthansa plánují zrušit tisíce míst v administrativě. S odkazem na své zdroje o tom informuje agentura Reuters a některá další média. Firma se potýká s vysokými náklady a s menší ziskovostí ve srovnání s konkurencí.
Největší německá letecká společnost aktuálně zaměstnává přibližně 103 tisíce lidí. Podle zdrojů německých médií se v příštích letech chystá zrušit asi 20 procent z 15 tisíc pozic v administrativě.
Zatímco ostatní aerolinky se již dávno vrátily v hospodaření na úroveň z roku 2019, Lufthansa zaostává. Spouští proto náročný restrukturalizační program.
Podle agentury DPA se očekává, že společnost plán masivního rušení pracovních pozic oznámí v pondělí, kdy pořádá takzvaný Den pro kapitálové trhy. Výkonná rada Lufthansy v čele s generálním ředitelem Carstenem Spohrem na něm má představit nové střednědobé cíle pro nadcházející roky.