Žádné kryptoměny či zlato. Nejbohatší Češi sází na soukromý kapitál a akcie. Věří i stavebním pozemkům
- Které typy aktiv se budou nejlépe zhodnocovat v příštím roce?
- Které spíše ne?
- Takhle odhadují příští rok čeští dolaroví miliardáři.
Dolaroví milionáři v Česku čekají v příštích 12 měsících nejzajímavější zhodnocení od soukromého kapitálu a akcií. Za sebou mají rok rekordního růstu hodnoty majetku. Podle průzkumu J&T Banky očekává 83 procent z nich, že jejich jmění dále poroste. Průzkum se konal mezi 318 Čechy, jejichž disponibilní majetek má hodnotu nejméně milion dolarů, tedy asi 21 milionů korun. V ČR je podle odhadů přes třicet tisíc dolarových milionářů.
Na rozdíl od většiny Čechů jsou sice skeptičtější k dalšímu rychlému růstu kryptoměn nebo zlata, ale také věří ve zhodnocení kvalitních stavebních pozemků. Dolaroví milionáři věří více v růstový potenciál investic do firem mimo burzu. Ještě v roce 2023 ve střednědobé investice do takzvaného private equity věřila zhruba čtvrtina bohatých respondentů, dnes už je to více než polovina.
Vyplatí se investice do akcií?
"Private equity je vycházející hvězdou investičních portfolií, která z pohledu zájmu i zhodnocení dohání akcie. Tyto investice často nabízejí jedinečnou možnost vstupu do rychle rostoucích či specializovaných sektorů, jako jsou třeba biotechnologie, umělá inteligence, energetika nebo zdravotnictví," uvedl manažer privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra. V době geopolitické nejistoty jde podle něj navíc o velmi účinný nástroj diverzifikace portfolia díky nižší rozkolísanosti.
Hlavní světové indexy v roce 2025 opět pokořily rekordy a ve výhledu dolarových milionářů si nadále drží růstový potenciál i pro příští rok. V sousedním Slovensku dokonce akcie a akciové indexy stále platí s 54 procenty důvěry za lídra mezi aktivy s nejvyšším očekávaným zhodnocením v následujících 12 měsících; v Česku je to dvojka průzkumu se 44 procent. Po dalším růstu cen akcií v uplynulých měsících ale zároveň přibývá těch, kteří očekávají pokles akciových trhů.
Největší pokles movití respondenti očekávají od státních dluhopisů a termínovaných vkladů, jejichž potenciál ke zhodnocení klesá spolu s tím, jak světové centrální banky snižují své úrokové sazby. Kontroverzi nadále budí zlato a kryptoměny, kterým pro příští rok věstí růst i pokles zhruba stejně českých dolarových milionářů.