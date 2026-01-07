Rubio bude jednat s Dánskem a Grónskem. EU stojí za svým členem
- Americký ministr Rubio se příští týden setká s Dánskem kvůli budoucnosti Grónska.
- USA zvažují všechny možnosti, včetně vojenské reakce, pokud by šlo o ohrožení národní bezpečnosti.
- Dánsko, Grónsko i EU trvají na právu ostrova rozhodovat o své budoucnosti bez vnějšího tlaku.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio se příští týden setká s představiteli Dánska, aby spolu jednali o Grónsku. Podle agentur Reuters a AFP to ve středu řekl novinářům ve Washingtonu. Spojené státy za prezidenta Donalda Trumpa usilují o připojení největšího světového ostrova, který je autonomní součástí Dánského království. Nevylučují přitom ani použití vojenské síly.
Tuto možnost připustil i šéf americké diplomacie. „Pokud prezident identifikuje hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států, každý prezident si ponechává možnost na ni reagovat vojenskými prostředky,“ poznamenal.
Rubio ale podle svých slov jako diplomat vždy upřednostňuje dohodu jiným způsobem a upřednostnil by ji i v případě Venezuely, na kterou USA o víkendu zaútočily, přičemž se zmocnily jejího prezidenta Nicoláse Madura.
O urgentní schůzku Rubia požádaly Grónsko i Dánsko, které postoj Washingtonu znepokojuje. Bílý dům v úterý uvedl, že USA zvažují různé možnosti, jak strategicky významný a na nerostné suroviny bohatý ostrov získat.
Rubio v pondělí podle listu The Wall Street Journal (WSJ) členům Kongresu řekl, že Trump chce Grónsko od Dánska koupit a nyní tam neplánuje podniknout vojenskou invazi. Také poznamenal, že Bílý dům se svou rétorikou snaží přimět Dánsko k vyjednávání.
Evropské země ale podle dnešních slov francouzského ministra zahraničí Jeana-Noëla Barrota i tak připravují plán pro případ, že Spojené státy na Grónsko zaútočí.
Jak Dánsko tak Grónsko jsou toho názoru, že o budoucnosti ostrova mají právo rozhodnout jen jeho obyvatelé.
EU stojí za Dánskem a Grónskem
Evropská unie plně stojí za Grónskem a Dánskem, bez jejichž souhlasu nemůže být rozhodnuto o jejich vlastní budoucnosti. Dnes to v Nikósii prohlásil předseda Evropské rady António Costa v souvislosti s vyjádřeními amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chce pro Spojené státy získat největší světový ostrov tvořící autonomní součást Dánského království.
Costa hovořil na slavnostním zahájení půlročního kyperského předsednictví Rady EU, kde připomněl, že obyvatelé tohoto středomořského ostrova rozděleného na řeckou a tureckou část podle něho dobře chápou význam mezinárodního práva pro mír a stabilitu.
„Evropská unie nemůže akceptovat porušení mezinárodního práva, ať již na Kypru, v Latinské Americe, Grónsku, Ukrajině nebo v Gaze,“ prohlásil Costa. Evropa bude i nadále pevně prosazovat dodržování mezinárodního práva, dodal.
Trumpem deklarovaný americký zájem o Grónsko již v pondělí odmítla Evropská komise. Její mluvčí zdůraznila, že EU bude i nadále dodržovat zásadu národní svrchovanosti, územní celistvosti, nedotknutelnosti hranic a Chartu OSN.
Proti Trumpovým výrokům se ohradila dánská premiérka Mette Frederiksenová, která prezidenta vyzvala, aby s hrozbami anexí přestal.
Ostrov, který má asi 57 000 obyvatel, býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.
Trump a Grónsko
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že musí získat pro svou zemi Grónsko kvůli „národní bezpečnosti“. Na největším ostrově světa přitom již nyní mají vojenskou základnu a dánská vláda avizovala, že je otevřena dalším jednáním o případném využívání ostrova, ovšem ne jeho anexi či koupi.