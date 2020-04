Majitelé billboardů mají problémy, někteří zvažují rušení ploch | E15.cz

Propady příjmů hlásí takřka všichni poskytovatelé ploch. „Odhadem lze říci, že jsme přišli o více než polovinu kampaní. Ale na celkové hodnocení je ještě brzy, našim klientům nabízíme samozřejmě nejrůznější možnosti, jak současné situace využít,“ uvedla obchodní ředitelka významného hráče na trhu JCDecaux, kterému patří i společnost Europlakat, Kamila Mortimer s tím, že investice do reklamy se budou na úroveň před březnem 2020 celosvětově vracet mnoho let.

Část poskytovatelů zároveň tvrdí, že inzerenti jim dluží i za zrealizované zakázky. „Již v zimě někteří klienti přestali platit v obavách, z toho, co bude. Ztráty nyní nechci ještě odhadovat, ale jarní sezona patří k nejsilnějším. Pokud uvážím, že naši členové mají roční obrat kolem dvou miliard, mohly by to stovky milionů být,“ potvrdil prezident Svazu provozovatelů venkovních reklam Marek Pavlas.