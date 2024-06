Metrostavu loni vzrost čistý zisk téměř o třetinu. Rok předtím naopak o třetinu klesl

Čistý zisk skupiny Metrostav v roce 2023 meziročně vzrostl o 29 procent na 1,1 miliardy korun. Vzrostly také její provozní výnosy, tedy příjmy pocházející z hlavní činnosti firmy, a to meziročně o 3,5 procenta na 51,6 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy Metrostavu. Podle firmy jako každoročně finanční výsledky nejvíce ovlivnily tržby Metrostav a.s., jež je mateřskou společností. Dobré výsledky ale zaznamenaly také Metrostav DIZ a Subterra.