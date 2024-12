V České republice žije téměř 34 tisíc dolarových milionářů s majetkem přesahujícím 1,8 bilionu korun. Především polistopadoví podnikatelé, kteří své jmění budovali přes třicet let, dnes stojí před zásadní otázkou, jak svá budoucí dědictví efektivně předat a zajistit jejich další růst. Zatímco starší generace sází na jistoty v podobě nemovitostí, mladí preferují inovace a zahraniční investice. „Předání není jen o majetku, ale i o hodnotách. A to bývá složitější než samotné dělení peněz,“ zaznělo z řad odborníků na debatě Business First pořádané e15.