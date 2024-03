Shánění dárců a sponzorů má i stěží představitelné podoby. Místo telefonování a rozesílání žádostí o peníze to také může být nekonečné šlapání do pedálů kolem obří jaderné elektrárny. Nevěříte? Šéf české neziskové organizace Sue Ryder Matěj Lejsal to sám zažil ve Velké Británii. Příští rok chystá na městském kole značky Brompton další cestovatelské dobrodružství.