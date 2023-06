Na festival místo dovolené. Do Česka přišlo nejdražší hudební léto | e15.cz

Hudební festivaly Colours of Ostrava, Mighty Sounds v Táboře i královéhradecký Rock for People mají letos jedno společné. Interpretům s hvězdnými jmény vyplatí nejtučnější honoráře ve své historii. Ceny vstupenek tak letos dosahují maxima, za čtyři dny hudby návštěvníci mnohdy zaplatí obdobnou částku jako za dovolenou v zahraničí. Nezdražuje přitom jen vstupné, více stojí občerstvení v areálu i ubytování. „Dříve jsem jezdila i na osm festivalů za léto, letos jich bude určitě méně. Přesto jsou pro mě tyhle zážitky nejlepší investice,“ popisuje šestadvacetiletá návštěvnice letošního ročníku Mighty Sounds Kamila Buráňová.

Mezi nejdražší festivaly patří Colours of Ostrava a Brutal Assault. Ceny vstupenek na čtyři dny přesahují čtyři tisíce korun. Stále vyšší ceny festivalových lístků odrážejí kromě inflace a rostoucích nákladů také poptávku po renomovaných zahraničních hvězdách.

Colours of Ostrava letos přivážejí svého historicky nejdražšího interpreta v podobě skupiny One Republic. Loňskou rekordní sumu za kapelu Green Day překonal i festival Rock for People balíčkem metalových Slipknot a rockových Muse. Za hlavní hvězdy festivaly nezřídka platí řádově desítky milionů.

Stále dražší jména na festivalových plakátech se promítají také do vyšších produkčních nákladů. Součástí smluv jsou totiž často požadavky na techniku nebo ozvučení a jejich výše ani v době podpisu nemusí být finální. Pořadatelům tak během akce mohou vznikat vícenáklady.

„Jen v období 2022 až 2023 došlo k dalšímu zdražení vstupů na úrovni techniky, dopravy nebo honorářů českých i zahraničních umělců obvykle kolem třiceti až padesáti procent. Když to srovnáme s předcovidovým rokem 2019, je to dvojnásobné zvýšení,“ vysvětluje výkonný ředitel festivalové asociace Festas Jiří Hlinka.

Návštěvníci festivalu Rock for People už mají letošní ročník za sebou, v nejdražší edici zaplatili 3990 korun. Organizátoři minulý týden spustili prodej na ročník 2024, po vyprodání tří prvních edic cena činí 3590 korun. „Hned po spuštění prodeje na další rok se nám podařilo během dvou hodin prodat sedm tisíc vstupenek, a to bez ohlášení jediného interpreta. Takový zájem jsme nečekali,“ říká ředitel festivalu Michal Thomes.

Třídenní festivaly, jako jsou pražský Metronome nebo milovický Let It Roll, se letos pohybují kolem 3500 korun. Za Beats for Love v Ostravě, který láká fanoušky elektronické taneční hudby, zaplatí návštěvníci v současné edici vstupenek 2890 korun na osobu. Fanoušci festivalu Mighty Sounds podle mluvčí Markéty Broumové zvýšení cen vstupného chápou. „Zdražení jsme se jim snažili srozumitelně vysvětlit, každý vidí, že ceny rostou všude,“ dodává.

Buráňová letos zatím navštívila Mighty Sounds, na léto plánuje alespoň jeden další. „Přímo ve festivalovém areálu jsem na Mighty Sounds utratila přibližně čtyři tisíce korun, počítala jsem ale s tím, že to může být víc,“ přiznává. Po covidu se začala kromě interpretů soustředit na celkovou atmosféru. „Už to pro mě není jen o hudbě, na festivalu se chci cítit hlavně dobře a penězi podpořit akce, které jsou mi sympatické. Nechci se setkávat se sexuálním obtěžováním nebo nenávistnými projevy.“

„Jet na čtyřdenní Rock for People je jako desetidenní dovolená v Řecku,“ říká návštěvník Martin, který si nepřeje být jmenován. Letos absolvoval festival s manželkou. Spali ve vlastním karavanu, za místo s elektrickou přípojkou zaplatili osm a půl tisíce korun. „Za jídlo a pití jsme v areálu ve dvou dnech utratili kolem tří tisíc korun. To zdražení jsme pocítili dost,“ dodává.

Za dvanáctistupňové pivo zaplatí festivaloví návštěvníci průměrně 70 korun, za míchané alkoholické nápoje kolem 150 korun. Častá je také padesátikorunová záloha na vratný kelímek. Těm se letos opět vyhnou Colours of Ostrava, na základě ekologické studie agentury LCA Studio se rozhodli vrátit zpět k těm jednorázovým. „V našich podmínkách by měl vratný kelímek nižší uhlíkovou stopu až ve chvíli, kdy by jej návštěvník použil více než desetkrát,“ uvádějí pořadatelé na webových stránkách.

Změnu ve vnímání festivalů jako komplexních zážitků potvrzuje i Hlinka za Festas, klíčovou roli ale podle něj stále hrají ceny vstupenek. „Festivalová scéna se ani po vydařeném roce 2022 nevzpamatovala z propadu způsobeného protipandemickými opatřeními, rapidně rostou i ceny zahraničních festivalů,“ vysvětluje.

Festivaly a kulturní akce obecně jsou podle něj první, na čem lidé začínají šetřit. „Očekáváme, že si letos většina návštěvníků vybere jeden, maximálně dva festivaly. Pokud vezmeme v potaz i řadu městských nebo pivních slavností za minimální vstupné, nelze vyloučit, že se některé festivaly dostanou do finančních problémů,“ dodává.

Nepomáhá podle něj ani tuzemská daňová politika a místní poplatky. Aktuálně je vstupné na koncerty a další kulturní akce ve snížené desetiprocentní sazbě DPH, vláda ho v rámci konsolidačního balíčku plánuje přesunout do sjednocené dvanáctiprocentní sazby. Organizátoři festivalů a další pracovníci v kultuře se původně obávali zvýšení sazby na 21 procent. „Stále ale faktické zdanění patří k těm vyšším v EU. Vedle DPH totiž promotéři z každé vstupenky odvádějí místní poplatky, autorské poplatky nebo srážkovou daň. V důsledku je to zhruba třetina ceny vstupenky,“ uvádí Hlinka.

Většina promotérů sleduje i trendy týkající se bydlení, spousta návštěvníků vyhledává stále větší komfort. Ochotní jsou si připlatit hlavně za předem postavené stany s matrací, zážitkové stany čili glampy (z anglického glamorous camping – pozn. red.) nebo hotely.

„V současnosti máme k dispozici glampové stany, teepee nebo dřevěné stany s podsadou, nově jsme nabízeli taky přestavěné sudy, ve kterých se vyspí dva lidé. Jsou vybavené lampičkou a matrací,“ popisuje marketingová ředitelka Rock for People Anna Vašátková.

Cena za glampový stan pro pět lidí na Rock for People činila letos necelých třináct tisíc korun, za zážitkové ubytování v sudu zaplatili návštěvníci ve dvou lidech pět tisíc korun. Na Colours of Ostrava za obdobný pětimístný stan zaplatí návštěvníci o tisíc korun více. Festival nabízí také předem postavené stany.

„Letos jsem se rozhodl investovat do bydlení v hotelu, protože si v prostředí plném hlasité hudby neodpočinu,“ říká třiatřicetiletý návštěvník Rock for People Ondřej Jidáš Pacner. Za celý festival utratil odhadem patnáct až osmnáct tisíc, a to včetně ubytování, vstupenky a útraty přímo v areálu. Festivaly považuje za formu aktivního odpočinku. „Utracených peněz nelituji, je to pro mě ideální dovolená,“ uzavírá.

Organizátoři v rostoucí konkurenci musejí hledat nové cesty, jak přilákat návštěvníky právě na svůj festival. Stále větší důraz proto kladou na doprovodný program, aktivity pro děti nebo na gastronomii. Festival Brutal Assault letos připravuje dětský koutek s edukačními programy na téma ekologie, pro děti chystá i prohlídky zákulisí. Součástí festivalu Colours of Ostrava zase bude multioborová konference Meltingpot na téma dlouhověkosti a zdraví.