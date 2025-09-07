Námluvy zafungovaly, Tchaj-wan z Česka udělá evropskou centrálu pro výrobu baterií a datových kabelů
Státní agentura CzechInvest, jejímž úkolem je do Česka lákat zahraniční investory a poskytovat jim podporu, loni na jaře otevřela oficiální zastoupení na Tchaj-wanu. Tento krok navázal na dobré politické vztahy rozvíjené v posledních letech. Aktivity CzechInvestu mají první reálné výsledky. V České republice spustí technologickou výrobu dvě tchajwanské společnosti spadající do širokého tchajwanského ekosystému podniků v oblasti elektroniky, výpočetní techniky a výroby čipů. Oba investoři zřídí v Praze své celoevropské centrály.
Jako první své lokální operace rozjede společnost CTi Cable, která začala operovat skrze zdejší entitu CTi Europe. CTi v průmyslovém areálu P3 Park Prague D8 spustí výrobu datových kabelů. Společnost se soustředí na produkci kabelů a konektorů pro HDMI, USB, DisplayPort, ethernet a podobně. Česká výroba má obsloužit trh v Evropě s tím, že Tchajwanci chtějí posílit v dodávkách pro umělou inteligenci, autonomní vozidla, průmysl, letectví a další obory.
„Dokončujeme zprovoznění továrny, start výroby očekáváme v září,“ řekl e15 Sunny Lin, viceprezident CTi Cable. Tuzemská produkce bude vysoce automatizovaná, takže Tchajwanci minimálně v současné fázi počítají pouze s vyššími desítkami zaměstnanců. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček pro e15 uvedl, že jde o menší, ale vítaný a strategický projekt.
CTi Cable si Česko vybrala díky dobrým politickým vztahům, stabilitě, strategické lokalitě uprostřed Evropy a také díky průmyslové tradici a know-how, zejména v technologicky náročných odvětvích.
Druhým novým investorem z Tchaj-wanu je společnost C-Tech, která začíná působit skrze entitu C-Tech Czech. Firma v Česku otevřela svou první kancelář v Evropě a připravuje se na lokální výrobu lithium-iontových a lithium-polymerových baterií. Produkovat chce jak moduly, tak kompletní bateriové systémy.
C-Tech dodává baterie tradičním výrobcům počítačů, jako jsou Acer, Dell, HP nebo LG, a postupně se rozrůstá do dalších oborů, jako je elektromobilita, záložní energetické systémy, skladování energie, IT systémy a podobně.
C-Tech v současné době vybírá vhodnou lokalitu pro umístění své továrny. CzechInvest a ministerstvo průmyslu firmě prezentovaly pozemky v Ústeckém a Karlovarském kraji. Jednání se účastní také společnost CTP, provozující průmyslové a logistické areály, která má své zastoupení přímo v Asii.
Generální ředitel C-Techu pro Českou republiku Van Fan sdělil, že by se výroba měla rozjet do konce příštího roku. Firma z Česka bude poskytovat i evropský servis a zvažuje rozjezd výzkumného a vývojového centra.
Ministr průmyslu Vlček pro e15 řekl, že si vláda vytipovala Ústecký kraj právě pro podobné projekty. „Investory se snažíme lákat do regionů vyžadujících modernizaci ze starších typů průmyslů,“ sdělil Vlček. „Bavíme se se zhruba 20 investory z Tchaj-wanu. Máme levnou pracovní sílu, pozemky a ubytování nebo specializaci v chemickém průmyslu,“ navázal Martin Mata, ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje.
Ústí se snaží získat i investice spojené s výstavbou čipové továrny TSMC v nedalekých Drážďanech, to se ale zatím nepovedlo. Tchaj-wan nicméně v Česku začal financovat tři výzkumná a vývojová polovodičová centra a v Brně zakládají pobočky první čipové firmy. V současné době se také řeší možné investice tří tchajwanských firem Foxconn, Wistron a Inventec do tuzemské výroby serverů pro umělou inteligenci. Všechny tři firmy už u nás vyrábějí servery pro Microsoft, Metu, Amazon nebo Hewlett Packard Enterprise.