V Brně začalo minulý týden oficiálně fungovat již dříve oznámené centrum pro návrh pokročilých čipů, které díky penězům od tchajwanské vlády rozjely VUT, Masarykova univerzita a ČVUT. To do Česka přilákalo i první tchajwanské polovodičové společnosti, které zde plánují rozjet výzkum a vývoj a zároveň odtud navázat byznysové vztahy v Evropě. Pomohly i dobré politické vztahy a to, že si Tchaj-wan zvolil Česko jako základnu pro partnery výrobce čipů TSMC pro stavbu továrny za 10 miliard eur v sousedních Drážďanech.