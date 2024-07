Návštěvníci ostravských Beats for Love nebo brněnské Pop Messe ho nemohli neochutnat. V pivních stanech obou hlavních tuzemských letních festivalů zaměřených na elektronickou taneční hudbu se točil nový plzeňský ležák Proud. „Je to mladá, moderní značka cílící zejména na mladé dospělé,“ říká Zdeněk Kovář, mluvčí skupiny Plzeňský Prazdroj, a dodává, že tomu odpovídá i komunikační mix a zvolené marketingové nástroje.

Do propagace nového piva skupina zapojuje mladou generaci, youtubery nebo influencery. „Značka má v rámci portfolia Prazdroje nejnižší poměr investic do klasické TV reklamy. A to z toho důvodu, že mladí TV reklamu prakticky nesledují,“ vysvětluje Kovář. Ležák ale hodně spoléhá i na tradiční billboardy. Jeho marketingové heslo „Obrať Proud“ na začátku léto oblepilo celé Česko.

Minipivovarnické překvapení

Pro ty, kdo mají alespoň základní přehled v českém pivovarnictví, ovšem plzeňský Proud rozhodně není nic nového a neznámého. Původně to však nebyla značka piva, ale jméno minipivovaru. Vznikl na přelomu léta a podzimu roku 2020 v areálu Plzeňského Prazdroje díky nadšení sládkové Lenky Strakové a manažera Michala Škody. Tehdy, v prvním covidovém roce, to byla jedna z největších událostí českého minipivovarnického byznysu.