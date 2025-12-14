Co jsme převzali a co předáváme. Fiala sepsal zprávu o stavu země, předá ji Babišovi
- Petr Fiala zveřejnil zprávu o stavu země, kterou v pondělí předá Andreji Babišovi.
- Materiál shrnuje hospodaření, krize i klíčová rozhodnutí končící vlády.
- Fiala tvrdí, že Česko přebírá nová vláda ve velmi dobré kondici.
Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) zveřejnil zprávu o stavu země, v pondělí při výměně vlády ji předá svému nástupci Andreji Babišovi (ANO). Materiál s fakty a daty připravil, aby Česko mohlo pokračovat bez chaosu, řekl ve videu na síti X natočeném ve vyklizených prostorách vlády. Česko je ve velmi dobré kondici, dodal. Zpráva se sedmi kapitolami na téměř 80 stránkách je k dispozici na Fialově webu.
Titul s názvem Česko 2025 a podtitulem Zpráva premiéra Petra Fialy o stavu země není podle končícího předsedy vlády volební leták ani marketing. V brožuře jsou podle Fialy informace o tom, co končící vláda po předchozím Babišově kabinetu převzala a co nové Babišově vládě předává.
„Co jsme převzali, co předáváme. Ať mají všichni jasno už od prvního dne nové vlády, protože v demokracii se předává nejenom moc, ale hlavně odpovědnost,“ podotkl. Ve Sněmovně bude velmi pečlivě hlídat, aby nová vlády nevyhodila práci končícího kabinetu oknem, dodal Fiala.
Zpráva předkládá fakta, data, rozpočty, mezinárodní srovnání, legislativní změny a výsledky, které jsou veřejně snadno dohledatelné, napsal Fiala v úvodu dokumentu. Jeho vláda podle něj zpomalila tempo zadlužování a nastavila rozpočty tak, aby Česko dokázalo postupně zkrotit svoje dluhy, postarala se o nezávislost České republiky na Rusku v dodávkách plynu a ropy, postarala se o válečné uprchlíky z Ukrajiny, investovala a získala pro ČR vliv, který překračuje postavení středně velké země uprostřed Evropy.
„S odstupem je zřejmé, že jsme na všechny krize dokázali reagovat velmi dobře - ať už šlo o válku na Ukrajině, migrační vlny či energetický šok a následně kompletní přeorientování naší energetiky,“ napsal končící premiér.
Fialův kabinet v demisi skončí ve funkci v pondělí téměř přesně po čtyřech letech od svého nástupu. Nahradí ho Babišova vláda složená z ministrů ANO, SPD a Motoristů, kterou jmenuje prezident Petr Pavel.