Nike bude mít nového šéfa, akcie na změnu reagovaly výrazným růstem

Akcie podniku na toto oznámení reagovaly silným růstem. Změna ve vedení firmy přichází v době, kdy se Nike potýká se slábnoucími tržbami a zostřující se konkurencí.

Šedesátiletý Hill působil ve společnosti Nike 32 let, v roce 2020 však z firmy odešel. "Jsem nadšený, že mohu Elliotta přivítat zpátky v Nike," uvedl předseda správní rady podniku Mark Parker. Správní rada podle něj dospěla k závěru, že Hill je vzhledem ke svým schopnostem a zkušenostem "správnou osobou, která bude řídit další fázi růstu společnosti Nike". Čtyřiašedesátiletý Donahoe ve firmě do konce ledna zůstane jako poradce, aby pomohl zajistit hladký průběh změny ve vedení.

Podle analytičky Jessicy Ramirezové ze společnosti Jane Hali & Associates přináší změna ve vedení "pozitivní signál", protože do čela podniku se postaví někdo, kdo ho dobře zná. "Vypadá to, že společnost Nike chtěla přivést zpět někoho s velkými zkušenostmi a rozsáhlými vědomostmi o podniku a jeho problémech," uvedl analytik David Swartz z firmy Morningstar Research. Donahoe, který se stal šéfem společnosti Nike začátkem roku 2020, podle něj přišel do firmy "bez jakýchkoliv zkušeností v odvětví".