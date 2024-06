Hlavním vítězem exploze byznysu s umělou inteligencí typu ChatGPT od OpenAI je americká firma Nvidia, jejíž akcie za rok vyrostly téměř o 200 procent a za pět let dokonce o 3000 procent. Technologie pro zpracování AI od Nvidie by toho ale moc nesvedla bez paměťových čipů HBM. Dodávají je jihokorejské společnosti Samsung a SK Hynix a nyní plánují produkci těchto křemíkových produktů výrazně navýšit. „HBM je teď jednoznačně jedno z nejslavnějších slov ve světě AI,“ tvrdí viceprezident Samsungu Jang Seok Choi. Deníku e15 to řekl při návštěvě továrny na paměti v Hwaseongu poblíž Soulu.