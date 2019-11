Tržby e-shopu Alza.cz letos atakují hranici 30 miliard korun | E15.cz

Největší český e-shop Alza.cz plánuje do konce roku rozšířit po celé republice síť schránek pro vyzvednutí zboží a testuje doručování přímo do vozů zákazníků. Obrat Alzy by mohl letos dosáhnout 30 miliard Kč, o 20 procent více než loni. Uvedl to místopředseda představenstva firmy Tomáš Havryluk.