Americký sen - prohlédněte si nové obří obchodní centrum | E15.cz

V oblasti Meadowlands v americkém státě New Jersey na sklonku října otevřeli první část největšího amerického obchodního centra: American Dream. Vlastník komplexu, americká společnost Triple Five Group, vynaložila na výstavbu celkem 5,7 miliardy dolarů. Zbývající část centra by měla být pro veřejnost otevřena na přelomu roku. Informoval o tom server New York Post.