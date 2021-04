ANKETA: Diplomatická roztržka snad nepřeroste v embarga a sankce, míní byznysmeni | E15.cz

Mojmír Čapka

majitel Brisku Tábor

Samozřejmě že to, co se stalo, je katastrofa. Ale politici by se měli snažit, aby to nijak neovlivnilo naše obchodní vztahy. Rusko je pro nás stále nesmírně zajímavá země z hlediska obchodu i výroby. Je tam třeba asi pětkrát více automobilů, než tam teď jezdí, takže potenciál pro náš automobilový průmysl tam vidím obrovský. Ale teď je našich padesát zaměstnanců v Rusku v nejistotě, co se bude dít dál. Přitom v Toljatti máme už několik let výrobní závod a jen tak se sebrat a tu továrnu postavit o 500 kilometrů dál jednoduše nejde.

Milan Šlapák

CEO GE Aviation Czech

Pokud politici přijdou s dalšími opatřeními, my jako byznys je budeme muset respektovat. Ochrana byznysu je v tuto chvíli druhořadá, politici musejí v první řadě chránit bezpečnostní zájmy České republiky a naši suverenitu. To, co vždy přinese komplikace, se kterými si byznys bude muset poradit, jsou sankce jako přímé dopady této situace. Buď je vyhlásí jedna strana, druhá strana, nebo obě. Nebo dokonce může dojít k mezinárodním sankcím. A ty sankce velmi často zasáhnou hi-tech segment, jako je letectví. Moderní motory v sobě mají technologie, které mohou být pod vývozní licencí. Ale mohou se projevit i nepřímé dopady, čistě ekonomické, které byly znát například během krymské krize. Tehdy silně oslabil rubl a byznys leteckého průmyslu se dělá v dolarech, takže pro všechny zákazníky v Rusku, kteří museli využívat exportní servis, všechno zdražilo a chyběla jim hotovost, aby mohli nakupovat v dolarech. My jsme exkluzivními dodavateli motorů do letadel L410, které vyrábí Aircraft Industries Kunovice a vyváží je do Ruska. Náš byznys s Ruskem tvoří až třetinu našich ročních tržeb, takže je to pro nás poměrně důležité.

Daniel Kurucz

předseda představenstva Kovosvitu

Naše ruská majitelka už nám poslala dotazy, co se děje. Pro ni je to velmi zneklidňující situace, protože tady má investici za miliony eur a my bychom ji chtěli uklidnit, že se její investice nezhatí. Věřím, že politika bude respektovat privátní vlastnictví, že jí to stát neodebere.

Jan Pěnkava

mluvčí ČZ Strakonice

Předpokládáme, že naši politici jsou natolik rozumní, že nám nebudou kazit obchody. Některé sféry ekonomiky jsou vlivem koronaviru mimo hru, a o to víc bych se –být politiky – soustředil na to, aby zbytek ekonomiky ty výpadky nahradil.

Josef Nejedlý

ředitel likérky Fruko-Schulz

Pokud Rusko nevyhlásí nějaké embargo, nic se nemění. My tam vyvážíme, máme plno objednávek, je to náš největší odběratel.

František MASOPUST

předseda představenstva Komory SNS podporující české podnikatele v zemích bývalého SSSR

Zatím ani nemáme signály, že by česko-ruská obchodní spolupráce měla být nějakým způsobem narušena. Zasahování politiků do vzájemného byznysu by každopádně bylo idiotské. Pokud by na nějaký bojkot ze strany vlády skutečně došlo, poškodilo by to všechny, více však ruskou stranu. Je výrazně více ruských firem působících v Česku než českých v Rusku.

Otto Daněk

předseda představenstva Asociace exportérů

Politika a byznys by se za normálních okolností neměly prolínat, tohle je ale absolutně přes čáru a byznys to holt bude muset oplakat. Na druhou stranu export do Ruska dlouhodobě chřadne, i kvůli tomu, že některé už domluvené obchody s ruskými odběrateli do strategických odvětví bývaly v minulosti z politických důvodů posléze stornovány.

Ilona Plšková

generální ředitelka Aircraft Industries

U nás je důležité vyrábět, plnit kontrakty, vyvážet do Ruska. Doufám, že si to všichni uvědomují, že budeme muset dál pracovat, zaměstnávat lidi, vytvářet hodnoty. Není to jenom tak, že politici něco řeknou. Chápu ochranu české země, to je důležité, ale náš chod by to nemělo žádným způsobem omezit, mělo by se to řešit na vládní úrovni.

Kamila Gregořicová

marketingová manažerka opavského výrobce armatur Arako

Je to nová věc. Co se týká České republiky, pravděpodobně na nás můžou pohlížet hůře, ale nedá se říct, jestli to naši firmu může nějak ovlivnit. Zatím nepociťujeme, že by se něco změnilo. U nás je výhoda, že pracujeme na projektech, které jsou dlouhodobě podepsané, takže výroba se určitě nezastaví.

Jan Kronika

předseda karlovarské pobočky Asociace hotelů a restaurací

Už v roce 2013 jsem jednal s vládou a ministrem zahraničí, aby dávali Rusům víza. A na to mi bylo odpovězeno, že bohužel na to doplatí ti obyčejní lidé, ale taková je prostě politika. Mám takový dojem, že se zopakuje rok 2013, 2014 a 2015, kdy to bylo úplně nejhorší. Tehdy měly české konzuláty nařízeno nedávat víza. Vzali si obyčejné lidi jako rukojmí na vydírání našich politických cílů. A teď to nebude jiné.