Milan Šlapák: Náš byznys v Rusku je důležitý, ale bezpečnost Česka má teď přednost | E15.cz

Současné napětí v česko-ruských vztazích se může podle ekonomů promítnout i do vzájemného obchodu. Výrobce turbovrtulových motorů GE Aviation Czech patří mezi ty české firmy, které jsou na ruském trhu nejvíce závislé. Před více než třemi lety firma podepsala za účasti prezidenta Miloše Zemana na česko-ruském podnikatelském fóru dlouhodobou smlouvu na servis motorů za 1,4 miliardy korun. Export do Ruska tvoří až třetinu jejích tržeb. Přesto si šéf GE Aviation Czech Milan Šlapák uvědomuje, jak vážná může být nynější situace pro bezpečnost Česka i to, že obchod tentokrát bude muset jít stranou. „Upřímně, můj osobní názor je, že ochrana byznysu je v tuto chvíli druhořadá, politici musí v první řadě chránit bezpečnostní zájmy České republiky a naši suverenitu,” říká Šlapák.

Jak vás ovlivňuje současné napětí v česko-ruských vztazích?

Pokud politici přijdou s dalšími opatřeními, my jako byznys je budeme muset respektovat.

Máte obavu z něčeho konkrétního?

To, co vždy přinese komplikace, se kterými si byznys bude muset poradit, jsou sankce jako přímé dopady této situace. Buď je vyhlásí jedna strana, druhá strana, nebo obě. Nebo dokonce může dojít k mezinárodním sankcím. A ty sankce velmi často zasáhnou hi-tech segment, jako je například letectví. Moderní motory v sobě mají technologie, které mohou být pod technologickou vývozní licencí.

Mohou se projevit i nepřímé dopady ochlazení vztahů?

Ano, mohou se projevit čistě ekonomické dopady, které byly znát během krymské krize. Tehdy silně oslabil rubl a byznys leteckého průmyslu se dělá především v dolarech, takže pro všechny zákazníky v Rusku, kteří museli využívat exportní materiál nebo servis, najednou všechno dvojnásobně zdražilo. Trh si s tím krátkodobě nedokázal poradit a zákazníkům chyběla hotovost, aby mohli nakupovat v dolarech.

Na jaký váš byznys by současná situace mohla mít dopad?

Z toho, co je veřejná informace, tak bychom byli zasaženi stejným způsobem jako Aircraft Industries Kunovice, které vyrábí letadla L410 a vyváží je do Ruska. My jsme exkluzivními dodavateli motorů, tedy pohonných jednotek do těchto letadel.

Jaká část vašich tržeb je na Rusku závislá?

Když se podíváme na výrobu nových motorů i na služby, tedy na servis motorů, tak náš byznys s Ruskem tvoří 25 až 30 procent našich ročních tržeb, takže je to pro nás poměrně důležité.

Co by podle vás teď politici měli udělat, aby k žádným otřesům v obchodních vztazích obou zemí nedošlo?

Upřímně, můj osobní názor je, že ochrana byznysu je v tuto chvíli druhořadá, politici musí v první řadě chránit bezpečnostní zájmy České republiky a naši suverenitu.

Takže jste smířen s tím, že za cenu bezpečnosti této země mohou obchodní vztahy s Ruskem utrpět?

Ano.