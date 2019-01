Babiš chce Apple Store v Praze, nabídl budovu ministerstva | E15.cz

Americká společnost Apple by mohla v Praze otevřít první prodejnu Apple Store ve střední a východní Evropě. Uvedl to premiér Andrej Babiš po schůzce s šéfem firmy Timem Cookem v Davosu. Čeští představitelé jednali v Davosu i se zástupci firmy IBM. Místopředseda vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček sdělil, že Česko a IBM mají zájem na spolupráci při vývoji umělé inteligence. Havlíček v tom vidí příležitost pro otevření jednoho z největších center pro vývoj umělé inteligence v Evropě.

Podle Havlíčka by v Česku mohlo vzniknout podobné centrum pro umělou inteligenci, jaké ve spolupráci s IBM vytváří Francie, kde je nyní zaměstnáno na 200 lidí. „Bude to investice. Ne do budov a nějakých nových paláců, ale investice do know-how, do lidí,“ řekl Havlíček po schůzce s viceprezidentem IBM Martinem Schroeterem.

Havlíček společně s Babišem jednali také se zástupci Applu o možném vytvoření Apple Storu v Praze. Podle Havlíčka by otevření Apple Storu navázalo na českou inovační strategii. „Jsou nadšeni z naší inovační strategie, protože vidí, že míříme mezi technologické lídry. Vidí, že jsme zemí umělé inteligence, že tady budujeme špičková centra,“ řekl po jednání s Cookem a dalšími zástupci Applu Havlíček a dodal: „A my říkáme, že když chceme být technologickým lídrem, není možné, aby tu nebyl Apple Store.“

Babiš nechtěl odhadovat, za jak dlouho by Apple Store v Praze mohl vzniknout. Podle něj je otázkou i nalezení vhodného místa, protože firma pro své obchody vyžaduje prestižní lokality. Žertem poznamenal, že obchod by mohl vzniknout na Staroměstském náměstí v budově, kde nyní sídlí ministerstvo pro místní rozvoj.

Apple provozuje ve světě zhruba 400 svých značkových obchodů. Ve střední a východní Evropě žádný není, nejbližší z českého pohledu je v Berlíně.