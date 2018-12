To, co prezident Miloš Zeman naznačil ve svém prvním volebním období, stupňuje v tom druhém: Vyřídit si to se všemi, kdo mu z různých důvodů leží v žaludku. Etika, argumenty, nic není třeba – jen když tím populisticky nabije na přikývnutí svým voličům. Jednou z takových skupin jsou, promiňte mi vulgarismus v doslovné citaci pana prezidenta, “ekonomičtí zm*di”. Jenže poslední dny ukazují, že se prezident Zeman svými tvrdými prohlášeními a kritikou hospodářské kriminality střelil do vlastní nohy. A tím nemluvím o podivuhodném angažmá Zemanovy vlády při (pro stát) nevýhodném prodeji Mostecké uhelné společnosti v roce 1999.