Branson přesouvá firmu do daňového ráje. S jiným svým byznysem chce zároveň vládní pomoc | E15.cz

Kritici zdůrazňují, že tento krok rozhodně nepřichází v pravou chvíli, když Branson zároveň pro své aerolinky žádá o pomoc britskou vládu.

„Protože mnoho podniků, které provozujeme, je v oborech cestování, volnočasových aktivit či wellness, tak se účastníme obrovské bitvy o přežití a záchranu pracovních míst,“ uvedl miliardář pro Bloomberg. Jak přesně do této činnosti zapadá změna sídla společnosti Virgin Galactic, ale neozřejmil. Přesun danění příjmů z akcií z jeho vesmírného projektu do souostroví v Karibiku nicméně podle jeho vyjádření s Virgin Atlantic Airways, která má sídlo ve Spojeném království, nesouvisí.

„Toto je nejvýznamnější krize, jakou svět za mého téměř sedmdesátiletého života zažil,“ napsal Branson na svém blogu koncem března s tím, že si uvědomuje mnohé její důsledky.

S dopady pandemie zatím z jeho impéria nejsložitěji bojuje právě ve Velké Británii usídlená letecká divize Virgin Atlantic. V březnu se vedení dopravce dohodlo se zaměstnanci na osmi týdnech neplacené dovolené. Společnost zároveň požádala britskou vládu o podporu v řádu stovek milionů liber ve vládních úvěrech a úvěrových zárukách. Jde o součást širší žádosti pro letecký průmysl.

„Pro veřejnost to může být matoucí situace. Dělá to dojem, že majitel globálního byznysového impéria odklání daňovou povinnost do jedné z nejméně transparentních daňových jurisdikcí a ve stejnou chvíli chce po jiných vládách pomoc,“ okomentoval pro agenturu Bloomberg Bransonův tah ředitel Tax Justice Network Alex Cobham.